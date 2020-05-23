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23 травня 2020, субота, 15:03 3
Судова влада 2020-05-23T16:04:03+03:00
Українські Новини
Портнов подав позов на ексміністра освіти з Кабміну Яценюка за неправдиве обвинувачення в плагіаті

Портнов подав позов на ексміністра освіти з Кабміну Яценюка за неправдиве обвинувачення в плагіаті

Елена Новикова
Яценюк, Андрій Портнов, Судовий позов, Сергій Квіт
Андрій Портнов. Фото: 112.ua
Андрій Портнов. Фото: 112.ua

Юрист Андрій Портнов звинуватив у брехні соратників Петра Порошенка та Арсенія Яценюка, які заявляли, що в докторській дисертації адвоката є плагіат. Портнов подав на них позов до Окружного адміністративного суду Києва.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

"Виживші при новій владі державні злочинці часів Порошенка нещодавно спробували дискредитувати мене, повідомивши, що в моїй докторської дисертації одинадцятирічної давності у двох абзацах нібито знайдений академічний плагіат", - написав він.

За словами Портнова, донос написало Радіо Свобода, На його основі виніс рішення голова комісії з етики Сергій Квіт - колишній член фракції "Блок Петра Порошенко" і міністр освіти в уряді Яценюка.

Юрист опублікував науково-правовий експертний висновок щодо дисертації, підписаний вченим Національної Академії правових наук України.

"У висновку сказано, що підозри у плагіаті - брехня, наукова робота містить посилання на джерела, а академічного плагіату в роботі немає", - додав він.

Також Портнов написав, що подав на комісію позов в Окружний адміністративний суд Києва. Щоб, за його словами, встановити протиправність дій чиновників, закошмарити їх в кримінальному процесі і з кожного стягнути збиток.

Також юрист повідомив, що увійшов ще один судовий процес про визнання незаконним обрання голови комісії Квіта. Портнов хоче домогтися його звільнення. Крім того, він додав, що паралельно готується серія юридичних заходів про позбавлення Квіта його вчених ступенів. За словами Портнова, той порушував різні наукові процедури.

"Думаю, з документів одного свідоцтва про народження залишити йому життя буде цілком достатньо. З таких клоунів треба питати дуже швидко, жорстко і показово", - резюмував адвокат.

Пост в Telegram-каналі Андрія ПортноваДопис в Telegram-каналі Андрія Портнова

Посаду Андрія Портнова в TelegramДопис Андрія Портнова в Telegram

Як повідомляли Українські Новини, 17 лютого Портнов запропонував Верховній Раді України скасувати амністію учасникам Майдану на честь 6-ї річниці.

Раніше Портнов просив Міносвіти вилучити з підручників "причетних до організації Майдану злочинців".

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