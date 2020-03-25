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25 марта 2020, среда, 19:22 412
Кабмин 2020-03-25T19:22:40+02:00
Українські Новини
Портнов просит Минобразования исключить из учебников "причастных к организации Майдана преступников"

Портнов просит Минобразования исключить из учебников "причастных к организации Майдана преступников"

Ирина Дорофейчук
Евромайдан, Минобразования, Учебники, Андрей Портнов
Андрей Портнов. Фото: aportnov.com
Андрей Портнов. Фото: aportnov.com

Юрист Андрей Портнов обратился с просьбой к Министерству образования Украины об исключении из учебников пропаганды Евромайдана, массовых беспорядков и "Революции достоинства", а также имен деятелей, причастных к данным событиям.

Об этом юрист сообщил на своем Telegram-канале.

"Друзья, вирус когда-то закончится, а наши публичные обещания никто не отменял. Мы обратились в Министерство образования с конкретным списком упоминаний в детских учебниках случаев пропаганды причастных к организации Майдана преступников, выдуманных героев, мифов, рекламы массовых беспорядков и восхваления так называемой революции.


Этот шаг необходим для дальнейших судебно-юридических действий. Конечная цель - принудительно обязать Минобразования исключить из учебников все пропагандистские упоминания об этом преступлении, имена преступников и антигосударственных деятелей типа Вятровича и остального отребья", - написал Портнов.

Напомним, 17 февраля Портнов предложил Верховной Раде Украины отменить амнистию участникам Майдана в честь 6-й годовщины.

Как сообщали Українські Новини, 6 февраля Портнов открыл уже второй офис для оказания бесплатной юридической помощи гражданам Украины, пострадавшим от войны на Донбассе, в г. Бахмут (Донецкая область).

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