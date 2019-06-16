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16 червня 2019, неділя, 13:34 31
Шоу-бізнес 2019-06-16T15:00:02+03:00
Українські Новини
Співачка Maruv втекла з прес-конференції після питання про Крим

Співачка Maruv втекла з прес-конференції після питання про Крим

Maruv Фото: facebook.com/MaruvOfficial
Maruv Фото: facebook.com/MaruvOfficial

Українська співачка Maruv, яка перемогла в національному відборі на Євробачення, перед своїм першим сольним концертом у Києві, який відбувся в п'ятницю, 14 червня, посварилася з одним із журналістів.

На прес-конференції співачка пішла запитання одного з присутніх кореспондентів про те, "чий Крим?" і швидко завершила розмову з представниками ЗМІ, пише "Главком".

Як зазначається, журналіст одного з українських телеканалів запитав у Maruv, кому належить окупований півострів Крим. На що співачка відповіла проханням поставити інше питання.

Однак журналіст наполіг на своєму і повторив свої слова. "На відбірковому турі "Євробачення" Джамала запитала у вас, чий же Крим. Ви не відповіли. Так чий же Крим"? – поцікавився журналіст.

У відповідь Maruv сказала: "Так, все, пока усім", і пішла з пресконференції.

Як повідомляли Українські Новини, MARUV поїхала в Росію одразу після отримання статуеток української премії YUNA-2019.

Крім того, в аеропорту "Бориспіль" з валізи MARUV вкрали "коштовності". Пізніше стало відомо, що Maruv ще раз обікрали в аеропорту Києва.

 

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