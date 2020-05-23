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23 травня 2020, субота, 12:50 70
Суспільство 2020-05-23T14:00:02+03:00
Українські Новини
Чому в Києві різко покращилися показники і дозволили запустити транспорт

Чому в Києві різко покращилися показники і дозволили запустити транспорт

Валерия Драгомирова
Транспорт, Карантин, Київ
Маршрутка. Фото: fotobus.msk
Маршрутка. Фото: fotobus.msk

Різке поліпшення показника інцидентності в Києві (середній показник нових захворювань за 7 днів на 100 тис. населення) пояснюється випаданням 23 травня з 7-денної бази розрахунків статистики за 15 травня, коли в Києві були рекордні 153 випадки через фіксацію спалаху в дитячому інтернаті на Дарниці.

Про це свідчать підрахунки Українських Новин на основі статистики щодо захворюваності на COVID-19, яка що публікується КМДА.

За даними Міністерства охорони здоров'я, на 22 травня показник інцидентності дорівнював 15,6, тоді в базу розрахунків потрапляли випадки, зафіксовані 15-21 травня.

За ці дні було зафіксовано 440 випадків захворюваності на COVID-19.

За даними на 23 травня показник інцидентності дорівнював 11,7, до 7 денної бази розрахунків потрапили дані за 16-22 травня.

За ці дні було зафіксовано 334 випадки.

Таке різке зниження показника нових випадків пояснюється тим, що 15 травня, яке випало з бази розрахунків, було зафіксовано 153 випадки, тоді як 22 травня - тільки 47.

Саме 15 травня було зафіксовано рекордних 153 випадки, що пояснюється виявленням спалахом коронавірусу в дарницькому будинку-інтернаті для дівчаток.

Агентство перерахувало дані інцидентності на основі відкритих даних КМДА і МОЗ і отримало показник 11,8, що допустимо, з огляду на відсутність точних даних про населення, яким оперувала влада при розрахунках.

Як повідомлялося, 23 травня Київ приступив до другого етапу пом'якшення карантину, тоді як ще 22 травня епідеміологічні показники не дозволяли йому це зробити.

Але 22-23 травня показник ицнидентности знизився з 15,6 до 11,7 осіб на 100 тис. населення при максимальних 12.

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