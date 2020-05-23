У Києві з 1 червня відкриються дитсадки і школи для 11-х класів, — КМДА

Київ з 1 червня вирішив відкрити дитсадки і школи для 11-х класів, а також дозволити роботу готелів, у той час, як з 23 травня запрацює весь громадський транспорт.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо впровадження другого етапу ослаблення протиепідемічних обмежень, передають Українські Новини.

"Крім того, готуються до відкриття з 1 червня дитячі садки і школи для 11-х класів, мається на увазі здача ЗНО, установи професійної, технічної вищої освіти запрацюють для випускників та абітурієнтів", - сказав він.

Пантелєєв зазначив, що також з 1 червня буде дозволена робота готелів (без ресторанів), дитячих спортивних шкіл, фітнес-залів, але без роботи басейнів, а також пляжів і зон відпочинку.

Крім цього, буде дозволено відвідування кладовищ.

За словами заступника голови КМДА, рішення про роботу торгово-розважальних центрів буде прийнято окремо, в залежності від тенденції захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляли Українські Новини, Київ переходить до 2-го етапу ослаблення, з 25 травня запустить метро, відкриє всі ринки і дозволить використання дитячих і спортмайданчиків.



Крім того, дитячим садам дозволили не відкриватися, якщо до прийому дітей в карантин там не готові.