Катастрофа пакистанського літака в Карачі: у живих залишилися лише 3 людини

У Пакистані тривають роботи на місці катастрофи авіалайнера рейсу PK8303. Як повідомляли Українські Новини, 22 травня поблизу аеропорту міста Карачі в Пакистані розбився літак "Пакистанських міжнародних авіаліній".

Журналісти інформаційного агентства The Dispatch News Desk (DND) повідомили подробиці рейсу, з яким сталася трагедія. Після зняття карантинних обмежень авіалайнер рейсу PK8303 вилетів з міжнародного аеропорту Лахор-Аллам Ікбал в міжнародний аеропорт Карачі-Джина з 7 членами екіпажу та 91 пасажиром на борту.

Аеробус A320-214 з реєстраційним номером AP-BLD/C/n/msn#2274 здійснив свій перший політ 17 серпня 2004 року. Літак використовувався Міжнародними авіалініями Пакистану з номером рейсу 8303. Рейс вилетів з Лахора в 13:05 за місцевим часом (11:05 за київським часом) і мав прибути в Карачі близько 14:45 (12:45 UTC).

В 14:35 екіпаж повідомив по радіозв'язку, що вони літають навколо аеропорту приземлення, і запросив ще один захід на посадку. Через чотири хвилини пілоти повідомили, що вони "втратили двигун", і згодом передав повідомлення про те, що літак терпить лихо. Диспетчер дозволив авіалайнеру посадку на одній з обох наявних злітно-посадкових смуг (25L і 25R).

Фото: DND

Літак розбився в житловому районі під назвою Model Colony, на відстані близько 1360 м від початку злітно-посадкової смуги 25L. Лайнер розвалився на кілька частин і вибухнув. На місці катастрофи виникла велика пожежа.

Фото: DND

На прес-конференції генеральний директор "Пакистанських міжнародних авіаліній" (PIA) Аршад Малік заявив, що Міністерство авіації буде детально стежити за розслідуванням авиаінциденту. Він зазначив, що літак знаходився в ідеальному стані і летів, слідуючи всім стандартним операційним процедурам. Він сказав, що для завершення рятувальної операції буде необхідно два-три дні, тому що місце аварії знаходиться в густонаселеному і щільно забудованому районі.

Армія Пакистану за вказівкою генерала COAS Камара Баджви залучена в рятувальній операції.

Азербайджан, Сполучені Штати, Європейський Союз, Великобританія, Німеччина, Канада, Австралія, Нідерланди і Україна висловили свої співчуття у зв'язку з нещасним випадком. З 97 людей, що перебувають на борту, на момент написання матеріалу, повідомляється тільки про трьох осіб, які вижили в результаті катастрофи.