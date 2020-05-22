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22 травня 2020, пʼятниця, 19:58 5
Суспільство 2020-05-22T20:30:01+03:00
Українські Новини
МОЗ затвердило рекомендації для проведення ЗНО в умовах карантину

МОЗ затвердило рекомендації для проведення ЗНО в умовах карантину

Ярина Вацяк
МОЗ, ЗНО, ЗНО-2020
ЗНО. Фото: testportal.gov.іа
ЗНО. Фото: testportal.gov.іа

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в умовах карантину, яке пройде з 25 червня по 17 липня, результати оголосять до 29 липня.

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №24 від 21 травня, передають Українські Новини.

При організації тестування необхідно буде скласти графік допуску учасників до будівлі, де буде проводитися ЗНО.

Графік має враховувати час для проведення термометрії і попереджати скупчення учнів.

Маршрути учасників тестування мають бути розроблені таким чином, щоб мінімізувати контакти між групами.

Всі учасники та залучені особи мають пройти термометрію.

Особи, у яких температура виявилася вище 37,2 градусів або які мають ознаки гострого респіраторного захворювання (ГРЗ), не допускаються до проходження тестування або виконанням службових обов'язків.

Місця розсаджування учнів потрібно буде визначати таким чином, щоб забезпечити відстань 1,2 м між ними.

Учасники тестування мають бути в масках.

На вході в будівлю потрібно забезпечити наявність антисептиків.

В аудиторіях за годину до початку тестування і після нього потрібно буде проводити прибирання з дезінфекцією, також аудиторії мають провітрюватися щонайменше 30 хвилин.

Під час тестування за сприятливої погоди рекомендується відкривати вікна при закритих вхідних дверях.

Як повідомляли Українські Новини, міністерство продовжило додаткову реєстрацію на ЗНО 2020 з 25 травня по 9 червня для окремих категорій осіб.

Також стало відомо, хто має право на додаткову реєстрацію на ЗНО.

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