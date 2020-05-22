підписатися на розсилку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
22 травня 2020, пʼятниця, 19:52 7
Силові структури 2020-05-22T20:30:01+03:00
Українські Новини
Прокуратура буде розслідувати підрив автомобіля бійців "Луганська-1" як теракт

Прокуратура буде розслідувати підрив автомобіля бійців "Луганська-1" як теракт

Кира Молчанова
Прокуратура, Луганська область, Ситуація в зоні ООС, Розслідування
Сергій Губанов. Фото: Прес-служба Національна поліція Луганської області.
Сергій Губанов. Фото: Прес-служба Національна поліція Луганської області.

Прокуратура почала розслідувати підрив на міні бійців батальйону поліції особливого призначення "Луганськ-1", зокрема, командира батальйону патрульної служби Національної поліції "Луганськ-1" Сергія Губанова.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратура Луганської області, передають Українські Новини.

"Прокурори управління нагляду за кримінальними провадженнями щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області з метою документування та встановлення обставин злочину здійснили виїзд в околиці смт Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області, де на вибуховому пристрої підірвалися четверо працівників батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1", - сказано в ньому.

Встановлено, що 20 травня близько 22:50 під час патрулювання території уздовж річки Сіверський Донець поблизу смт Трьохізбенка здетонувала ворожа міна.

В результаті вибуху загинув командир батальйону "Луганськ-1" Губанов, ще троє поліцейських отримали пошкодження різного ступеня тяжкості.

За даним фактом слідчим відділом 3 управління Головного управління Служби безпеки україни в Донецькій і Луганській областях розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією "терористичний акт, що призвів до загибелі людини" (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу).

У рамках досудового розслідування проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією штабу ООС 20 травня бойовики 18 раз обстріляли позиції ООС, 2 військових отримали поранення.

Прес-служба поліції повідомляє, що командир батальйону патрульної служби Національної поліції "Луганськ-1" Сергій Губанов загинув і 3 бійців батальйону були поранені 20 травня в ході виконання завдання командування штабу операції Об'єднаних сил в Луганській області.

Більше новин про: Прокуратура Луганська область Ситуація в зоні ООС Розслідування

Зеленський на кордоні з Росією вшанував пам'ять за...
Прокуратура розслідує вбивство 7 людей у Житомирсь...
Суд зобов'язав СБУ відкрити матеріали справи адвок...
Загострення на Донбасі: загинув один військовий, с...
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 21,4% на травень
Зеленський ввів новий податок на зарубіжні стартапи українців
Новини
Лабораторії центрів по боротьбі з ВІЛ і Держпродспоживчслужби хочуть залучити до тестування на коронавірус 20:21
МОЗ затвердило рекомендації для проведення ЗНО в умовах карантину 19:58
Прокуратура буде розслідувати підрив автомобіля бійців "Луганська-1" як теракт 19:52
Ялівець на Хрещатику. Фото: Київзеленбуд
Хрещатик засадили ялівцем замість каштанів 19:10
Міністр економіки заявив, що ситуація з посівами в Україні стабільна 19:07
більше новин
Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні, - політолог 19:05
У Шокіна розраховують на неупереджене розслідування справи проти Байдена, – оприлюднено звернення до Зеленського 17:07 Документ
Кандидатом в мери Києва може стати Тищенко, — політолог 15:23
Контрабанда сигарет досягла 6,6% внаслідок непродуманої економічної і соціальної політики, інспірованої антитютюновим лобі, - ЗМІ 09:59
"Нова пошта" тестує термобокси для ліків, яким потрібний температурний режим 17:11
більше новин
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски 11:26 Інфографіка
В Мінсоцполітики заявили, що зростання бідності українцям не загрожує 21:58
Київ і ще 11 областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину і запуску транспорту, — МОЗ 10:45 Карта
У Києві метро можуть не відкрити 25 травня, - ЗМІ 19:09
У квітні промвиробництво скоротилося на 16,2% 16:07
більше новин
Торгові центри в Києві можуть відкритися в найближчу середу – 27 травня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok