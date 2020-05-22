Прокуратура буде розслідувати підрив автомобіля бійців "Луганська-1" як теракт

Прокуратура почала розслідувати підрив на міні бійців батальйону поліції особливого призначення "Луганськ-1", зокрема, командира батальйону патрульної служби Національної поліції "Луганськ-1" Сергія Губанова.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратура Луганської області, передають Українські Новини.

"Прокурори управління нагляду за кримінальними провадженнями щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області з метою документування та встановлення обставин злочину здійснили виїзд в околиці смт Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області, де на вибуховому пристрої підірвалися четверо працівників батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1", - сказано в ньому.

Встановлено, що 20 травня близько 22:50 під час патрулювання території уздовж річки Сіверський Донець поблизу смт Трьохізбенка здетонувала ворожа міна.

В результаті вибуху загинув командир батальйону "Луганськ-1" Губанов, ще троє поліцейських отримали пошкодження різного ступеня тяжкості.

За даним фактом слідчим відділом 3 управління Головного управління Служби безпеки україни в Донецькій і Луганській областях розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією "терористичний акт, що призвів до загибелі людини" (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу).

У рамках досудового розслідування проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією штабу ООС 20 травня бойовики 18 раз обстріляли позиції ООС, 2 військових отримали поранення.

Прес-служба поліції повідомляє, що командир батальйону патрульної служби Національної поліції "Луганськ-1" Сергій Губанов загинув і 3 бійців батальйону були поранені 20 травня в ході виконання завдання командування штабу операції Об'єднаних сил в Луганській області.