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23 травня 2020, субота, 07:16 10 Документ
Кабмін 2020-05-23T08:00:01+03:00
Українські Новини
Шмигаль став першим українським прем'єром, який не брав участі у заходах з нагоди 9 травня

Шмигаль став першим українським прем'єром, який не брав участі у заходах з нагоди 9 травня

Петро Стуженко
Кабмін, День Перемоги, 9 травня, Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Редакція інформаційного агентства "Українські Новини" звернула увагу на відсутність прем'єр-міністра Денис Шмигаль на урочистих заходах за участю Президента України Володимира Зеленського та голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, що були присвячені до Дня Перемоги 9 травня 2020 року. А саме, Зеленський та Разумков роздільно поклали квіти біля Вічного вогню в парку Вічної Слави в Києві, Шмигаль у даних заходах участі не брав.

Українські Новини направили відповідний інформаційний запит до Кабінету Минитров України.

У відповідь на запит Секретаріат Кабміну повідомив, що Шмигаль не брав участі 8-9 травня 2020 року в урочистому покладанні квітів або інших офіційних публічних заходах, що присвячені до Дня примирення та Дня Перемоги.

"За інформацією Управління протоколу Секретаріату Кабінету Міністрів, Прем’єр-міністр України не брав участі у заходах, про які йдеться у Вашому запиті", - йдеться у відповіді.

Зазначимо, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман покладав квіти до Вічного вогню в Києві спільно з колишнім Президентом Петром Порошенком в 2016-2019 роках.

Наприклад, 9 травня 2016 року в Києві урочисті заходи розпочалися з церемонії покладання квітів до Могили невідомого солдата за участю Президента України. Разом з главою держави у заході взяли участь прем'єр Гройсман, спікер Ради Андрій Парубій, мер Києва Віталій Кличко, міністр оборони Степан Полторак. А 9 травня 2019 року Порошенко також поклав квіти до могили Невідомого солдата.

Раніше прем'єр-міністри Юлія Тимошенко, Юрій Єхануров і Віктор Янукович незмінно брали участь в святкових заходах, що присвячені до Дня Перемоги. У часи президентства Леоніда Кучми та Леоніда Кравчука участь у покладанні квітів до Могили невідомого солдата в Києві взагалі було обов'язкової протокольною традицією для вищих державних чиновників.

Джерело : Українські новини
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