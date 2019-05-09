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09 мая 2019, четверг, 12:50 594
Президент 2019-05-09T14:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Петр Порошенко. Фото: АП
Петр Порошенко. Фото: АП

9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии памяти погибших по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, которая состоялась в Киеве в Парке Славы. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Так, сообщается, что глава государства вместе с ветеранами и членами Правительства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.

Петр Порошенко почтил память погибших во Второй мировой войне. Фото: АППетр Порошенко почтил память погибших во Второй мировой войне. Фото: АП

Отмечается, что присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Военный оркестр исполнил Государственный Гимн Украины, воины Почетного караула отсалютовали залпами и прошли перед монументом торжественным маршем.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве УПЦ и верующие провели крестный ход в память о погибших во Второй мировой войне.

Тем временем, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве.

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