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  • Міністр економіки заявив, що ситуація з посівами в Україні стабільна
22 травня 2020, пʼятниця, 19:07 8
Економіка 2020-05-22T20:45:02+03:00
Українські Новини
Міністр економіки заявив, що ситуація з посівами в Україні стабільна

Міністр економіки заявив, що ситуація з посівами в Україні стабільна

Ольга Фандорина
Аграрний бізнес, врожай, зернові культури, Аграрії, Посівна
Поле. Фото: МХП
Поле. Фото: МХП

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко відзначає наявність постраждалих посівів зернових культур в окремих районах на півдні України, але в цілому оцінює ситуацію зі станом посівів зернових у цілому по Україні як стабільну.

Про це він повідомив журналістам.

"Є постраждалі області на Півдні, але це більше окремі райони, а в цілому по Україні ситуація стабільна. Щодо втрати озимих показник 4% в середньому по Україні, на Півдні ситуація гірша. Але для продовольчої безпеки ситуація стабільна", - сказав міністр.

Він підтвердив раніше зроблений міністерством прогноз врожаю в 65-68 млн тонн зерна.

Також Петрашко задоволений державної політики з контролю за запасами зерна і з продовольчої безпеки, яка полягала у відсутності обмежень, співпрацю з аграріями та експортерами та постійному моніторингу державам ситуації із запасами зерна і продовольства.

Уряду вдалося уникнути зростання цін на продукти харчування і не обмежувати бізнес .

Як повідомляли Українські Новини, середні і малі фермери 70-80% своєї продукції реалізовують на продовольчих ринках, а після їх закриття аграріям ніде було продати товар.

В той же час в Одеської області можуть оголосити надзвичайну ситуацію через неврожай.

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