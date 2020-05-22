Місцями заморозки, пориви вітру і дощ. Прогноз погоди на 23 травня

23 травня у Києві, як і в попередній день, буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, вдень +11...+13 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0...-3 градуси, вдень +13...+18 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +2...-3 градуси, вдень +5...+10 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +15...+17 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +15...+17 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +16...+18 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +11...+16 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +6...+8 градусів, вдень +14...+16 градусів.

22 травня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +14...+18 градусів, у районі Приморського +11 градусів, у Дніпрі біля Києва +13 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, друга половина травня в Україні пройде з дощами і підвищенням температури на 3-5 градусів.

Крім того, з-за посухи в Україні може утворитися дефіцит води.