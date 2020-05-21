Зимние заморозки до -5 и сильные порывы ветра. Прогноз погоды на 22 мая

22 мая в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3 градуса, днем +9…+15 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +8…+14 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +9…+15 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +10…+16 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +13…+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +16…+18 градусов.

21 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14…+18 градусов, в Днепре возле Киева +12 градусов.

Как сообщали Українські Новини, Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует вторую половину мая, когда отметят День Киева, с дождями и повышением температуры на 3-5 градусов.

Тем временем из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.