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22 травня 2020, пʼятниця, 15:19 15
Президент 2020-05-22T17:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський вирішив не збільшувати податкову базу для Ахметова та інших добувачів української руди

Зеленський вирішив не збільшувати податкову базу для Ахметова та інших добувачів української руди

Ярина Вацяк
Володимир Зеленський, Рінат Ахметов, видобуток руди, податкова база
Зеленський. Скріншот трансляції Прес-конференція
Зеленський. Скріншот трансляції Прес-конференція

Президент Володимир Зеленський схвалив збереження чинної податкової базу для ренти на видобуток залізної руди і збільшення її ставки з 8,8% до 11-12% залежно від цін на руду.

Про це йдеться на сторінці законопроекту №1210 на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

Законом передбачається, що ставка ренти на видобуток залізної руди становитиме 12%, якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 58% FE CFR China, офіційно певним світовим інформаційним агентством Platts, за податковий (звітний) період становитиме 70 і більше доларів, в випадку, якщо ціна нижче - ставка становитиме 11%.

Законом також передбачається, що чинна база для оподаткування залізної руди, під яку потрапляє тільки видобуток руди, залишається без змін.

Як повідомляли Українськi Новини, в січні Верховна Рада зберегла чинну податкову базу для ренти на видобуток залізної руди і збільшила її ставку з 8,8% до 11-12% залежно від цін на руду.

При цьому із законопроєкту було виключено норма, якою передбачалося розширити базу оподаткування на весь обсяг виробництва гірничо-збагачувальних комбінатів.

Раніше Рада мала намір розширити податкову базу для ренти на видобуток залізної руди і збільшити ставку рентної плати за користування надрами для видобутку залізної руди з 8,8% до 10%.

Передбачалося, що базою оподаткування рентною платою для підприємств гірничо-металургійних комбінатів буде обсяг видобування та первинної переробки руди.

Таким чином, якщо згідно з чинним законодавством під базу оподаткування потрапляє тільки видобуток руди, яка потім є сировиною для виробництва товарної продукції - агломерату, концентрату і котунів, то, згідно із запропонованими в законопроєкті змінами, базою для рентної плати мав стати фактично весь обсяг виробництва гірничо-збагачувальних комбінатів.

У свою чергу, об'єднання металургійних підприємств "Укрметалургпром" і Федерація металургів України звернулися до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, на той час прем'єр-міністра Олексія Гончарука і інших органів влади у зв'язку з цим законопроєктом.

Металурги зазначали, що в разі введення зазначених змін це буде вже не рентна плата, а податок з обороту для залізорудних ГЗК.

Раніше профспілка заявиляла, що прийняття законопроекту №1210 поставить "Суху Балку" на межу закриття, а 2,5 тис. співробітників залишаться без роботи.

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