Зеленський вирішив не збільшувати податкову базу для Ахметова та інших добувачів української руди

Президент Володимир Зеленський схвалив збереження чинної податкової базу для ренти на видобуток залізної руди і збільшення її ставки з 8,8% до 11-12% залежно від цін на руду.

Про це йдеться на сторінці законопроекту №1210 на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

Законом передбачається, що ставка ренти на видобуток залізної руди становитиме 12%, якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 58% FE CFR China, офіційно певним світовим інформаційним агентством Platts, за податковий (звітний) період становитиме 70 і більше доларів, в випадку, якщо ціна нижче - ставка становитиме 11%.

Законом також передбачається, що чинна база для оподаткування залізної руди, під яку потрапляє тільки видобуток руди, залишається без змін.

Як повідомляли Українськi Новини, в січні Верховна Рада зберегла чинну податкову базу для ренти на видобуток залізної руди і збільшила її ставку з 8,8% до 11-12% залежно від цін на руду.

При цьому із законопроєкту було виключено норма, якою передбачалося розширити базу оподаткування на весь обсяг виробництва гірничо-збагачувальних комбінатів.

Раніше Рада мала намір розширити податкову базу для ренти на видобуток залізної руди і збільшити ставку рентної плати за користування надрами для видобутку залізної руди з 8,8% до 10%.

Передбачалося, що базою оподаткування рентною платою для підприємств гірничо-металургійних комбінатів буде обсяг видобування та первинної переробки руди.

Таким чином, якщо згідно з чинним законодавством під базу оподаткування потрапляє тільки видобуток руди, яка потім є сировиною для виробництва товарної продукції - агломерату, концентрату і котунів, то, згідно із запропонованими в законопроєкті змінами, базою для рентної плати мав стати фактично весь обсяг виробництва гірничо-збагачувальних комбінатів.

У свою чергу, об'єднання металургійних підприємств "Укрметалургпром" і Федерація металургів України звернулися до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, на той час прем'єр-міністра Олексія Гончарука і інших органів влади у зв'язку з цим законопроєктом.

Металурги зазначали, що в разі введення зазначених змін це буде вже не рентна плата, а податок з обороту для залізорудних ГЗК.

Раніше профспілка заявиляла, що прийняття законопроекту №1210 поставить "Суху Балку" на межу закриття, а 2,5 тис. співробітників залишаться без роботи.