Принятие законопроекта №1210 поставит "Сухую Балку" на грань закрытия, а 2,5 тыс. сотрудников останутся без работы, – профсоюз

В случае принятия Верховной Радой Украины законопроекта №1210 и без того тяжелая экономическая ситуация на горно-обогатительном комбинате (ГОК) "Сухая Балка" (Кривой Рог, Днепропетровская область) усугубится, предприятие окажется на грани остановки.

Такое мнение высказал председатель независимого профсоюза предприятия Сергей Барабащук в статье на веб-сайте телеканала "112 Украина" "Табачники, ГОКи и даже Rozetka: Крупнейшие компании Украины могут закрыться из-за налоговых инициатив "зеленой" власти".

"Если законопроект №1210 будет принят, ситуация ухудшится, предприятие окажется на грани остановки, а 2,5 тыс. сотрудников будут вынуждены искать работу", - сказал он, подчеркнув, что для Кривого Рога предприятия горно-металлургического комплекса являются градообразующими.

"В связи с тяжелой экономической ситуацией на ГОК "Сухая Балка" руководство вынуждено перевести аппарат управления на 3-дневный режим работы с 1 декабря", - сообщил Барабащук. В начале октября был остановлен Днепровский металлургический завод им. Петровского ("Петровка"). Рудник "Сухая Балка" в январе-сентябре 2019 года сократил производство товарной железной руды на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 2,015 млн тонн. В 2018 году рудник смог нарастить объемы производства на 8,4%.

Эксперты прогнозируют, что из-за повышения рентной платы закроется треть отечественного производства. Кроме того, Украина потеряет 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений. Железнодорожная отрасль в этом случае может лишиться 40% объемов грузоперевозки. Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, подчеркивают эксперты. Согласно исследованию одного из представителей четверки мировых аудиторов – PWC, налоговые инициативы, заложенные в законопроектах №1210 и №1210-1, сделают добычу руды в Украине в 9 раз дороже, чем в России.

Об угрозе остановки железорудной шахты им. Артема, в случае повышения ренты на добычу железной руды согласно законопроекту №1210, заявил металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог". На шахте работают более 1 тыс. человек. О необходимости пересматривать на 2020 год бюджеты и планы модернизации, эффективного управления персоналом заявил гендиректор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук.

Кроме того, в связи с непродуманными налоговыми инициативами закрылась и табачная фабрика в Украине одной из крупнейших табачных компаний British American Tobaсco (ВАТ). По этой же причине о намерении пересмотреть работу своих мощностей в стране сообщили в "Филипп Моррис Украина".