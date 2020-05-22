Мінекоенерго враховує рекомендації Енергетичного Співтовариства при розробці нової моделі ПСО

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища поділяє позицію Енергетичного Співтовариства щодо запровадження фінансового механізму покладання спеціальних обов'язків на ринку електроенергії.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Минэкоэнерго.

Так, повідомляється, що 20 травня Кабінет Міністрів України частково змінив Положення про покладення спецобязанностей учасників ринку електроенергії, а також Порядок проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

Ці зміни передбачені переліком заходів, необхідних для стабілізації ситуації в енергетичному секторі, затверджених Антикризовим енергетичних штабом. Вони, зокрема, зменшують обов'язкову частку продажів електроенергії НАЕК "Енергоатом" в рамках механізму ПСО і дають право ДП "Гарантований покупець" продавати електроенергію за двосторонніми договорами.

Наголошується, що 21 травня директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач направив лист Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, в якому звернув увагу на те, що введені зміни не передбачають переходу від товарної моделі ПСО у фінансовій, на чому наполягає Енергетичне Співтовариство.

"Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища поділяє позицію Енергетичного Співтовариства щодо запровадження фінансового механізму покладання спеціальних обов'язків на ринку електроенергії. Впровадження такого механізму також передбачено заходами щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що пакет документів про перехід до фінансової системи ПСО, погоджений з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, був готовий ще до запуску нової моделі ринку електричної енергії в липні 2019 року, але тоді Кабінет Міністрів вибрав інший механізм ПСО, який негативно вплинув на функціонування ринку.

"Механізм ПСО, прийнятий Кабінетом Міністрів 20 травня, - тимчасове рішення, яке буде діяти до моменту введення фінансового механізму ПСО. Його потрібно було прийняти за складної ситуації в енергетичній галузі", - додали в Минкоэнерго.

Також уточнюється, що проект фінансового механізму ПСО, погоджений з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, допрацьовується Минекоенерго й готується до прийняття. Однак введення фінансової моделі ПСО потребуватиме внесення Верховною Радою змін у Податковий кодекс. Без цих змін перейти на нову модель ПСО буде неможливо.

Як повідомляли Українські Новини, Буславец заявила, що меморандум про підтримку відновлюваної енергетики може бути підписаний на цьому тижні.

Також Агентство США з міжнародного розвитку USAID надасть Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища експертну допомогу вдосконалення механізму спеціальних обов'язків (ПСО) і умов підтримки виробництва електричної енергії з поновлюваних джерел.