Меморандум о поддержке возобновляемой энергетики может быть подписан на этой неделе, - Буславец

Во вторник, 19 мая, в Кабинете Министров состоялось второе заседание Антикризисного энергетического штаба под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с участием и.о. Министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец, представителей других ЦОИВ и руководителей энергетических компаний.

Об этом сообщает Минэнерго.

Ольга Буславець рассказала, как выполняются решения Антикризисного энергетического штаба, утвержденные на первом заседании, и на каких направлениях нужно двигаться быстрее.

Так Минекоенерго уже подготовлен проект изменения в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электроэнергии. Изменения предусматривают уменьшение доли продажи электроэнергии "Энергоатомом" в рамках ПСО с 85% до 80%, вывод ГАЭС из механизма ПСО и просмотр ценовых ограничений на продажу электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель", предоставления предприятию разрешения покупать и продавать электроэнергию по двусторонним договорам.

"Это позволит улучшить финансовую ситуацию у "Гарантированного покупателя", "Энергоатома" и других участников рынка и уменьшит административное влияние на рыночное ценообразование", - отметила и.о. министра.

Также наработанные предложения по совершенствованию рынка двусторонних договоров. Согласно им, "Энергоатом" сможет продавать высвобожденные 5% электроэнергии на рынке двусторонних договоров на специальных аукционах. Цены на эту электроэнергию должны быть не ниже установленных в рамках ПСО (567 грн / МВтгод), она будет продаваться большими лотами и только конечным потребителям, без возможности перепродажи.

"Это обеспечит промышленным предприятиям с высокой долей электроэнергии в себестоимости продукции доступ к долгосрочных контрактов по конкурентоспособным ценам. Кроме того, НАЭК "Энергоатом" получит дополнительный гарантированный рынок сбыта производимой электроэнергии, а также уменьшится профицит электроэнергии на РДН ", - подчеркнула Ольга Буславец.

В рамках переговоров с инвесторами в отрасль возобновляемой энергетики согласованы почти все ключевые положения Меморандума о взаимопонимании по совершенствованию условий поддержки производителей ВИЭ. "Я надеюсь, что на этой неделе будет подписан Меморандум", - сказала Ольга Буславец.

Непосредственно во время заседания Антикризисного штаба Верховная Рада Украины приняла первый законопроект из антикризисного пакета - он позволит привлечь около 200 млн евро на мероприятия по безопасности эксплуатации атомных энергоблоков. На рассмотрении Парламента находится еще ряд законопроектов по погашению долгов перед "Энергоатомом", "Укргидроэнерго" и другими участниками оптового рынка.

Денис Шмыгаль и Ольга Буславец призвали стороны соблюдать график выполнения антикризисных мер и оперативно решать вопросы, возникающие в рабочем режиме.

Как сообщали Українські Новини, Минэкоэнерго призвал АМКУ следить за соблюдением конкуренции на рынке электроэнергии.