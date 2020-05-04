подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
  • Новости
  • Экономика
  • USAID и Минэкоэнерго усилят сотрудничество для поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников, - Буславец
04 мая 2020, понедельник, 21:46 208
Экономика 2020-05-04T23:00:02+03:00
Українські Новини
USAID и Минэкоэнерго усилят сотрудничество для поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источни

USAID и Минэкоэнерго усилят сотрудничество для поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников, - Буславец

Елена Новикова
USAID, Зеленая энергетика, Возобновляемые источники энергии, Минэкоэнерго, Антикризисный энергетический штаб
USAID. Фото: ictworks.org
USAID. Фото: ictworks.org

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Министерству энергетики и защиты окружающей среды экспертную помощь в совершенствовании механизма специальных обязанностей (ПСО) и условий поддержки производства электрической энергии из возобновляемых источников, в то время, как Минэкоэнерго и Шмыгаль намерены обсудить с инвесторами в ВИЭ снижение "зеленого тарифа".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкоэнерго.

Так, сообщается, что под председательством и.о. Министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец прошло совместное совещание представителей Минекоенерго и USAID (проект "Энергетическая безопасность").

Ольга Буславець проинформировала партнеров о первоочередных мерах, которые предложило Министерство в рамках Антикризисного энергетического штаба для преодоления насущных вызовов в энергетической отрасли Украины.

"Я просила вас сегодня собраться, чтобы услышать, над какими вопросами проект работает и как мы можем повысить результативность нашего взаимодействия и эффективность наработанных решений", - сказала и.о. министра.

В свою очередь, представители USAID подтвердили заинтересованность в усилении сотрудничества с Минекоенерго и подготовке решений, которые помогут улучшить ситуацию в украинской энергетике. А также подтвердили, что предоставят Министерству свои модели и результаты расчетов по переходу от товарного к финансовому механизму ПСО.

Руководитель проекта USAID "Энергетическая безопасность" Дин Уайт также отметил, что его эксперты моделировали различные варианты реструктуризации "зеленого тарифа" в Украине.

"Мы проводили расчеты влияния условий реструктуризации зеленого тарифа и реализации других мер дефицит сметы Гарантированного покупателя и готовы предоставить свои наработки Минекоенерго", - сказал он.

USAID и Минекоенерго договорились, что продолжат тесное сотрудничество в рамках рабочих групп, которые в ближайшее время будут созданы при Министерстве для обеспечения выполнения решений Антикризисного энергетического штаба.

Как сообщали Українські Новини, Европейская бизнес-ассоциация и Владимир Зеленский выступают против ретроспективного пересмотра "зеленого тарифа".

Ранее сообщалось о том, что из-за ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов европейские страны вынуждены были выплачивать миллиарды долларов инвесторам в качестве компенсации убытков.

Больше новостей о: USAID Зеленая энергетика Возобновляемые источники энергии Минэкоэнерго Антикризисный энергетический штаб

30 апреля состоится вебинар по предпринимательской...
Минэнерго представило комплекс шагов для для вывод...
СБУ просит Раду решить проблему неконтролируемого ...
ЕБРР выделит Украине средства на увеличение инвест...
Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая
Минздрав обнародовал проекты рекомендаций для предприятий, которым разрешено работать с 11 мая
Новости
Рада взяла паузу. Следующее заседание парламент проведет на следующей неделе 23:03 Дополнено
Втроем и в масках: как безопасно посещать парки и зоны отдыха после ослабления карантина 22:47
Закон о земле могут признать неконституционным по иску депутатов 22:12
USAID и Минэкоэнерго усилят сотрудничество для поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников, - Буславец 21:46
В Киеве решили возместить родственникам умерших от коронавируса затраты на кремацию 21:45
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
Без повышения пенсий останутся миллионы украинцев: кто не получит надбавку в мае 05:40 Инфографика
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года 08:49
больше новостей
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok