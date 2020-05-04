USAID и Минэкоэнерго усилят сотрудничество для поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источни

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Министерству энергетики и защиты окружающей среды экспертную помощь в совершенствовании механизма специальных обязанностей (ПСО) и условий поддержки производства электрической энергии из возобновляемых источников, в то время, как Минэкоэнерго и Шмыгаль намерены обсудить с инвесторами в ВИЭ снижение "зеленого тарифа".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкоэнерго.

Так, сообщается, что под председательством и.о. Министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец прошло совместное совещание представителей Минекоенерго и USAID (проект "Энергетическая безопасность").

Ольга Буславець проинформировала партнеров о первоочередных мерах, которые предложило Министерство в рамках Антикризисного энергетического штаба для преодоления насущных вызовов в энергетической отрасли Украины.

"Я просила вас сегодня собраться, чтобы услышать, над какими вопросами проект работает и как мы можем повысить результативность нашего взаимодействия и эффективность наработанных решений", - сказала и.о. министра.

В свою очередь, представители USAID подтвердили заинтересованность в усилении сотрудничества с Минекоенерго и подготовке решений, которые помогут улучшить ситуацию в украинской энергетике. А также подтвердили, что предоставят Министерству свои модели и результаты расчетов по переходу от товарного к финансовому механизму ПСО.

Руководитель проекта USAID "Энергетическая безопасность" Дин Уайт также отметил, что его эксперты моделировали различные варианты реструктуризации "зеленого тарифа" в Украине.

"Мы проводили расчеты влияния условий реструктуризации зеленого тарифа и реализации других мер дефицит сметы Гарантированного покупателя и готовы предоставить свои наработки Минекоенерго", - сказал он.

USAID и Минекоенерго договорились, что продолжат тесное сотрудничество в рамках рабочих групп, которые в ближайшее время будут созданы при Министерстве для обеспечения выполнения решений Антикризисного энергетического штаба.

Как сообщали Українські Новини, Европейская бизнес-ассоциация и Владимир Зеленский выступают против ретроспективного пересмотра "зеленого тарифа".

Ранее сообщалось о том, что из-за ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов европейские страны вынуждены были выплачивать миллиарды долларов инвесторам в качестве компенсации убытков.