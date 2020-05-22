Як будуть працювати дитсадки на карантині. Рекомендації МОЗ

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації щодо роботи дитячих садків у період карантину.

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №25 від 21 травня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, перед початком робочого дня всім співробітникам потрібно буде пройти термометрію.

Працівники, у яких температура вища ніж 37,2 градуса або які мають ознаки гострого респіраторного захворювання (ГРЗ), не допускаються до роботи.

Вимірювання температури дітям проводять при вході в садок і потім кожні 4 години з внесенням показників до відповідного журналу.

Якщо у дитини температура виявилася вище 37,2 градуса при вході в дитсадок, то її не допускають до відвідування.

Якщо ж підвищення температури зафіксовано протягом дня, то дитина ізолюється з інформуванням медпрацівника і батьків.

Ранковий прийом до установи здійснюється вихователем на території дитсадка, проте поза будівлею.

Батьки або особи, що супроводжують дитину, повинні використовувати маску або респіратор.

На вході в дитсадок потрібно буде організувати місце для обробки рук спиртовмісним антисептиком.

На період карантину буде рекомендовано віддавати пріоритет заняттям на відкритому повітрі, обмежити заняття та ігри, які передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми і співробітниками садка, переформатувати розміщення дітей в кімнатах для занять так, щоб забезпечити максимальне дистанціювання.

Також потрібно розробити адаптивний графік прогулянок для уникнення змішення груп і обмежити кількість дітей в групах.

Буде заборонено використання багаторазових рушників, м'яких іграшок, килимів з довгим ворсом, проведення масових заходів за участю дітей із більше ніж однієї групи і в присутності глядачів, проведення батьківських зборів (крім дистанційних).

Адміністрація дитсадка повинна забезпечити запас засобів індивідуального захисту для працівників мінімум на 5 днів, дезінфекцію приміщень і поверхонь кожні 2 години, постійну наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників, централізований збір використаних засобів індивідуального захисту (урни або контейнери повинні бути недоступні для дітей), почергове провітрювання приміщень протягом дня.

Співробітники садка повинні мити і обробляти руки антисептиком кожні 2 години.

Як повідомляли Українськi Новини, Київська область не починає подальше пом'якшення карантину.

Також з 22 травня відновить роботу міський і приміський транспорт, готелі (крім хостелів, без ресторанів та басейнів), дозволять проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 чоловік і без глядачів), а також церковні служби (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів).