Телеканалу Еспресо призначили перевірку через брак власного теепродукту

Національний рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку ТОВ "Голдберрі" (телеканал Еспресо) через зменшення мінімальної частки національного продукту, у той час, як Володимир Зеленський на пресконференції до першої річниці його президентства заявив, що виступає за перегляд квот мовлення українською мовою на телебаченні.

Про це йдеться у повідомленні Нацради, передають Українські Новини.

"Національна рада на засіданні 21 травня призначила позапланову виїзну перевірку ТОВ "Голдберрі" (логотип "Еспресо"), м. Київ, у зв'язку із зафіксованими ознаками порушень умов ліцензій", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що 11 травня в ефірі телеканалу Еспресо.ТВ моніторингом зафіксовано трансляцію програм іноземного виробництва тривалістю 1 година 11 хвилин на добу (4,93% від загального обсягу мовлення).

Так, з 0:09 до 0:38 (з повтором з 7:35 до 8:04) транслювалося "Радіо Свобода", а з 21:00 до 21:14 - "ВВС NEWS Україна".

Це є ознакою порушення частини сьомої статті 27, частиною восьмою статті 28 та пункту а) частини першої статті 59 закону про телебачення і радіомовлення, оскільки ліцензіатом зменшено мінімальну частку національного аудіовізуального продукту, який за ліцензією повинно бути не менше 24 год./добу (100%).

За результатами перевірки Нацрада прийме відповідне рішення про мовника.

Як повідомляли Українські Новини, за даними опитування, 40,2% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають недоцільним введення квот на українську мову на радіо і телебаченні.

Раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення у зв'язку із зверненням Служби безпеки України призначила позапланову перевірку ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1"(логотип "1+1") з-за показу карти України без Криму у випуску новин "ТСН".