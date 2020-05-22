Наявність антисептиків і дистанція. Як повинні працювати готелі, фітнес-клуби і транспорт в карантин

Після того, як Кабмін продовжив карантин до 22 червня, МОЗ розробило тимчасові рекомендації протиепідемічних заходів при послабленні карантину. Вони стосуються проведення ЗНО, роботи готелів, перевезення пасажирів автомобільним транспортом і деяких закладів фізичної культури і спорту, передають Українські Новини. Рекомендації під час проведення ЗНО Потрібно проінформувати всіх учасників тестування про ознаки респіраторних захворювань, які можуть бути підставою для недопущення до тестування. Також надати можливість в додатковому тестуванні осіб, яких не допустили до поточного тестування за станом здоров'я. Визначити маршрути учасників з найменшим контактом між ними, скласти графік, за яким будуть пускати учасників ЗНО в будівлю. Між учасниками під час тестування повинна бути дистанція не менше 1,5 метра. Всі учасники, залучені до роботи на ЗНО, повинні пройти термометрію. У кого виявили температуру тіла більш 37,2 ° С або ознаки респіраторних захворювань, не допустити до виконання обов'язків. Учасники ЗНО мають пройти термометрію та бути одягнені в захисні маски так, щоб були покриті рот і ніс. Супроводжувати в будівлі учасників тестування можна тільки людей з інвалідністю. На вході в будівлю і аудиторії потрібно розмістити місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту і понад 70 для етилового. У місцях дезінфекції потрібно встановити яскраву табличку. У санітарних кімнатах має бути рідке мило, антисептики і виключно паперові рушники в санвузлах. За годину до початку і після тестування, аудиторії потрібно провітрити не менше 30 хв, а вхідні двері повинні постійно бути відкриті. У місцях тестування повинен бути медпрацівник. На виході з будівлі потрібно розмістити 2 контейнера для використаних масок і рукавичок з чіткими яскравими відмітками: "Використані маски" і "Використані рукавички". Робота готелів під час карантину Перед початком роботи проводити температурний скринінг всім працівникам. Якщо у них виявили температуру тіла більш 37,2 ° C або ознаки респіраторних захворювань, їх не можна допускати до работи. На вході в готель і в коридорах (вестибюлях) необхідно: Розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби COVID-19. Установити місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту і понад 70% для етилового спирту. Також потрібно розмістити яскравий покажчик про необхідність дезінфекції рук. Якщо у клієнта, що проживає в готелі, виявили симптоми респіраторного захворювання, підвищення температури, його потрібно ізолювати в номері до прибуття карети швидкої медичної допомоги, яку викликає персонал готелю. Одночасно перебувати у вестибюлі може 1 людина на 10 кв. м. площі. Допуск відвідувачів і перебування в готелі тільки в респіраторі або захисній масці (в тому числі саморобної), так, щоб були покриті ніс і рот. Потрібно не допускати черги в місцях можливого скупчення відвідувачів і нанести маркування щодо дотримання дистанції не менше 1,5 метра. Забезпечити можливість попередньої онлайн-реєстрації. На рецепції встановлюється захисний екран між персоналом і відвідувачами. У готелях забороняється працювати конференц-залам, фітнес і спа-центрам. Харчування можна доставляти в номер за попереднім замовленням або в ресторанах готелів тільки на відкритих (літніх) майданчиках за умови дотримання відстані не менше 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами і розміщення не більше чотирьох клієнтів за столом (без урахування дітей у віці до 14 років). Робота автоперевізників Працівники, у яких виявили температуру понад 37,2 ° C або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання обов'язків. Водій, кондуктори та інші члени екіпажу упродовж всього рейсу в транспортному засобі повинні перебувати в респіраторах або медичних масках, в тому числі виготовлених самостійно. Забороняється перевозити пасажирів, які не використовують респіратор або захисну маску (виготовлену самостійно). Перевезення пасажирів здійснюється в межах кількості місць для сидіння. Під час міжобласного пасажирського перевезення в області, в якій не діють послаблення протиепідемічних заходів, таке перевезення дозволяється в межах 50 відсотків від кількості місць для сидіння Обов'язково інформувати пасажирів про заходи профілактики COVID-19 і робити вологе прибирання перед кожним рейсом. По можливості, біля вхідних дверей транспортного засобу доцільно розмістити спиртовмісні антисептики з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту і понад 70% для етилового спирту. Робота залів очікування рейсу не дозволяється. Перебувати в приміщенні автостанції можна тільки в респіраторі або в захисній масці (в тому числі саморобної). Робота спортивних (тренажерних) залів, фітнес-клубів і спортивних майданчиків для тренування Проводити температурний скринінг всім працівникам і відвідувачам закладів і не допускати до роботи в разі температури тіла понад 37,2 ° C або ознак респіраторних захворювань. Одночасно перебувати в закладі може одна людина на 10 квадратних метрів площі залу для індивідуальних занять та одна людина на 5 квадратних метрів площі залу для групових \/ командних занять (не більше 10 осіб в групі). Проведення групових \/ командних занять проводиться виключно за попереднім записом. На вході в заклад організовується місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками. В зонах проведення занять розміщуються додаткові антисептики в невеликій тарі, паперові рушники, а також контейнери для їх утилізації. Заходи індивідуальної профілактики і протиепідемічні заходи, запроваджені в закладі, доцільно періодично транслювати на екранах \/ оголошувати в місцях проведення занять. На період карантину забороняється: Використовувати багаторазові (тканинні) рушники. Розміщувати в доступі клієнтів рекламні брошури, журнали та інші поліграфічні матеріали. Працювати басейнам, спа-зонам та надавати послуги масажу. Працювати фітнес-барам. Функціонувати дитячим кімнатам. Одночасно використовувати багатофункціональні тренажери декількома відвідувачами. Проводити групові заняття для більш 10 чоловік і інші групові заняття, які передбачають безпосередній фізичний контакт. Проводити групові заняття для дітей у віці до 14 років. Видавати багаторазові рушники клієнтам. Потрібно обмежити одночасне використання роздягалень і душових кабін на рівні не більше 50%, не відкриваючи для використання клієнтами кожну другу шафу для роздягання \/ душову кабіну, і нанести відповідні позначки. Кількість клієнтів, які одночасно перебувають у закладі, повинна враховувати і не допускати можливе скупчення в зонах роздягалень, санітарних і адміністративних зонах. Тренажери для кардіо-занять, які передбачають тривалий цикл використання одним клієнтом повинні бути розміщені не менше 2,5 метра один від одного. Працівники установ повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор (без клапана) і одноразові рукавички. Як повідомляли Українські Новини, в Кабміні повідомили, які заклади будуть працювати з 22 травня. "Укрзалізниця" готується до запуску пасажирських перевезень з 1 червня.