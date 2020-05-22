Наявність антисептиків і дистанція. Як повинні працювати готелі, фітнес-клуби і транспорт в карантин

Рекомендації для готелів, фітнес-клубів та транспорту під час карантину

Рекомендації для готелів, фітнес-клубів та транспорту під час карантину

Після того, як Кабмін продовжив карантин до 22 червня, МОЗ розробило тимчасові рекомендації протиепідемічних заходів при послабленні карантину. Вони стосуються проведення ЗНО, роботи готелів, перевезення пасажирів автомобільним транспортом і деяких закладів фізичної культури і спорту, передають Українські Новини.

Рекомендації під час проведення ЗНО

Потрібно проінформувати всіх учасників тестування про ознаки респіраторних захворювань, які можуть бути підставою для недопущення до тестування. Також надати можливість в додатковому тестуванні осіб, яких не допустили до поточного тестування за станом здоров'я.

Визначити маршрути учасників з найменшим контактом між ними, скласти графік, за яким будуть пускати учасників ЗНО в будівлю. Між учасниками під час тестування повинна бути дистанція не менше 1,5 метра.

Всі учасники, залучені до роботи на ЗНО, повинні пройти термометрію. У кого виявили температуру тіла більш 37,2 ° С або ознаки респіраторних захворювань, не допустити до виконання обов'язків.

Учасники ЗНО мають пройти термометрію та бути одягнені в захисні маски так, щоб були покриті рот і ніс.

Супроводжувати в будівлі учасників тестування можна тільки людей з інвалідністю.

На вході в будівлю і аудиторії потрібно розмістити місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту і понад 70 для етилового. У місцях дезінфекції потрібно встановити яскраву табличку.

У санітарних кімнатах має бути рідке мило, антисептики і виключно паперові рушники в санвузлах.

За годину до початку і після тестування, аудиторії потрібно провітрити не менше 30 хв, а вхідні двері повинні постійно бути відкриті.

У місцях тестування повинен бути медпрацівник.

На виході з будівлі потрібно розмістити 2 контейнера для використаних масок і рукавичок з чіткими яскравими відмітками: "Використані маски" і "Використані рукавички".

Робота готелів під час карантину

Перед початком роботи проводити температурний скринінг всім працівникам. Якщо у них виявили температуру тіла більш 37,2 ° C або ознаки респіраторних захворювань, їх не можна допускати до работи.

На вході в готель і в коридорах (вестибюлях) необхідно:

Розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби COVID-19.

Установити місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту і понад 70% для етилового спирту. Також потрібно розмістити яскравий покажчик про необхідність дезінфекції рук.

Якщо у клієнта, що проживає в готелі, виявили симптоми респіраторного захворювання, підвищення температури, його потрібно ізолювати в номері до прибуття карети швидкої медичної допомоги, яку викликає персонал готелю.

Одночасно перебувати у вестибюлі може 1 людина на 10 кв. м. площі.

Допуск відвідувачів і перебування в готелі тільки в респіраторі або захисній масці (в тому числі саморобної), так, щоб були покриті ніс і рот.

Потрібно не допускати черги в місцях можливого скупчення відвідувачів і нанести маркування щодо дотримання дистанції не менше 1,5 метра.

Забезпечити можливість попередньої онлайн-реєстрації.

На рецепції встановлюється захисний екран між персоналом і відвідувачами.

У готелях забороняється працювати конференц-залам, фітнес і спа-центрам.

Харчування можна доставляти в номер за попереднім замовленням або в ресторанах готелів тільки на відкритих (літніх) майданчиках за умови дотримання відстані не менше 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами і розміщення не більше чотирьох клієнтів за столом (без урахування дітей у віці до 14 років).

Робота автоперевізників

Працівники, у яких виявили температуру понад 37,2 ° C або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання обов'язків.

Водій, кондуктори та інші члени екіпажу упродовж всього рейсу в транспортному засобі повинні перебувати в респіраторах або медичних масках, в тому числі виготовлених самостійно.

Забороняється перевозити пасажирів, які не використовують респіратор або захисну маску (виготовлену самостійно).

Перевезення пасажирів здійснюється в межах кількості місць для сидіння.

Під час міжобласного пасажирського перевезення в області, в якій не діють послаблення протиепідемічних заходів, таке перевезення дозволяється в межах 50 відсотків від кількості місць для сидіння

Обов'язково інформувати пасажирів про заходи профілактики COVID-19 і робити вологе прибирання перед кожним рейсом. По можливості, біля вхідних дверей транспортного засобу доцільно розмістити спиртовмісні антисептики з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту і понад 70% для етилового спирту.

Робота залів очікування рейсу не дозволяється.

Перебувати в приміщенні автостанції можна тільки в респіраторі або в захисній масці (в тому числі саморобної).

Робота спортивних (тренажерних) залів, фітнес-клубів і спортивних майданчиків для тренування

Проводити температурний скринінг всім працівникам і відвідувачам закладів і не допускати до роботи в разі температури тіла понад 37,2 ° C або ознак респіраторних захворювань.

Одночасно перебувати в закладі може одна людина на 10 квадратних метрів площі залу для індивідуальних занять та одна людина на 5 квадратних метрів площі залу для групових / командних занять (не більше 10 осіб в групі).

Проведення групових / командних занять проводиться виключно за попереднім записом.

На вході в заклад організовується місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками.

В зонах проведення занять розміщуються додаткові антисептики в невеликій тарі, паперові рушники, а також контейнери для їх утилізації. Заходи індивідуальної профілактики і протиепідемічні заходи, запроваджені в закладі, доцільно періодично транслювати на екранах / оголошувати в місцях проведення занять.

На період карантину забороняється:

Використовувати багаторазові (тканинні) рушники.

Розміщувати в доступі клієнтів рекламні брошури, журнали та інші поліграфічні матеріали.

Працювати басейнам, спа-зонам та надавати послуги масажу.

Працювати фітнес-барам.

Функціонувати дитячим кімнатам.

Одночасно використовувати багатофункціональні тренажери декількома відвідувачами.

Проводити групові заняття для більш 10 чоловік і інші групові заняття, які передбачають безпосередній фізичний контакт.

Проводити групові заняття для дітей у віці до 14 років.

Видавати багаторазові рушники клієнтам.

Потрібно обмежити одночасне використання роздягалень і душових кабін на рівні не більше 50%, не відкриваючи для використання клієнтами кожну другу шафу для роздягання / душову кабіну, і нанести відповідні позначки.

Кількість клієнтів, які одночасно перебувають у закладі, повинна враховувати і не допускати можливе скупчення в зонах роздягалень, санітарних і адміністративних зонах.

Тренажери для кардіо-занять, які передбачають тривалий цикл використання одним клієнтом повинні бути розміщені не менше 2,5 метра один від одного.

Працівники установ повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор (без клапана) і одноразові рукавички.

Як повідомляли Українські Новини, в Кабміні повідомили, які заклади будуть працювати з 22 травня. "Укрзалізниця" готується до запуску пасажирських перевезень з 1 червня.