На Харківщині семеро людей через COVID-19 потрапили в реанімацію

В Харківській області, де станом на сьогодні зафіксовано 851 випадок зараження коронавірусом, сім пацієнтів з COVID-19 знаходяться в реанімації.

Про це повідомляє прес-служба Харківської ОДА.

"В даний час з коронавірусною хворобою госпіталізовані 242 людини. Сім з них знаходяться в реанімації: чотири пацієнти підключені до апаратів ШВЛ, троє - на кисневої підтримки (масці)", — йдеться в повідомленні.

В ОДА повідомили, що інші хворі лікуються вдома.

За останню добу в області підтвердилося ще 16 випадків коронавірусної інфекції. Одужали 24 людини. Летальних випадків немає.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 71-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

Незважаючи на це в Києві збираються відкрити 14 пляжів і 18 зон відпочинку.

1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні.

При цьому українцям обіцяють не піднімати ціну на залізничні та автобусні перевезення.