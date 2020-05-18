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18 мая 2020, понедельник, 22:24 1279 Инфографика
Медицина 2020-05-18T23:15:12+03:00
Українські Новини
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы

Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы

Надежда Комендантова
Минздрав, Карантин, МОЗ, Спортзал, ослабление карантина
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как согласно плану Шмыгаля по выходу из карантина спортзалы откроют дважды, Министерство здравоохранения обнародовало проект рекомендаций для работы спортивных заведений в период карантина, которые планируется открыть с 22 мая. 

Проект документа размещен на сайте министерства для общественного обсуждения согласно распоряжению главного государственного санитарного врача №32 от 18 мая, передают Українськi Новини.

Документ разработан для спортивных (тренажерных) залов, фитнес-клубов, спортивных площадок.

Согласно проекту, перед началом рабочего дня всем сотрудникам нужно будет пройти измерение температуры.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или которые имеют признаки острого респираторного заболевания (ОРЗ), не допускаются к работе.

Также измерение температуры будет проводиться всем посетителям.

На входе в заведение нужно будет организовать место для обработки рук спиртосодержащим антисептиком, в зоне проведения занятий - разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца и урны для их утилизации.

Будет разрешено одновременное пребывание клиентов с расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади зала для индивидуальных занятий и 1 человека на 5 кв. м для групповых занятий (не не более 10 человек в группе).

Групповые занятия будут проводиться только по предварительной записи.

На период карантина будет запрещено использование многоразовых полотенец, размещение печатной продукции для клиентов, работа бассейнов, детских комнат, СПА-зон, фитнес-баров.

Также будут запрещены услуги массажа, одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими людьми, проведение групповых занятий для детей до 14 лет.

Нужно будет ограничить одновременное использование раздевалок и душевых кабин на уровне не более 50%, открывая для клиентов только каждый второй шкаф и душевую.

Тренажеры для кардио-занятий, предусматривающие длительный цикл использования одним клиентом, нужно будет расположить на расстоянии не менее 2,5 м один от другого.

Все сотрудники спортивных заведений должны будут использовать респираторы или маски и перчатки.

Администрация заведений должна обеспечить запас средств индивидуальной защиты для сотрудников минимум на 5 дней, дезинфекцию помещений и поверхностей каждые 2 часа, постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец, централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, проветривание помещений каждые 2 часа.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

Как сообщали Українськi Новини, планируется, что второй этап смягчения карантина, который намерены внедрить с 22 мая, коснется спортивных соревнований, работы гостиниц и проведения внешнего независимого тестирования (ВНО).

Также Минздрав обнародовал проект рекомендаций относительно работы детских садов в период карантина.

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