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21 травня 2020, четвер, 14:19 7
Суспільство 2020-05-21T15:00:01+03:00
Українські Новини
У "Київстар" розповіли про причини збою мережі: сталася аварія

У "Київстар" розповіли про причини збою мережі: сталася аварія

Ольга Фандорина
Інтернет, Київстар, Збій, Збій мережі
Київстар. Фото: tech.informator.ua
Київстар. Фото: tech.informator.ua

Багато абоненти Київстар не змогли підключитися до інтернету вранці 21 травня - "Київстар" заявив про аварії і пообіцяв усунути неполадки до вечора. Про це повідомляється на Facebook компанії.

"У частині абонентів зараз складності з деякими сервісами. Наші фахівці роблять все можливе, щоб якомога швидше відновити послугу домашнього інтернету", - повідомили в Київстар.

Крім того, всім користувачам, спробувала незручності у зв'язку зі збоєм, компанія пообіцяла компенсацію.

В Twitter Київстар сказано, що орієнтовний час відновлення роботи мережі - сьогодні до 18:00.

Додзвонитися до служби підтримки зараз складно. Київстар пообіцяв повідомляти новини та відповідати на питання в соцмережах.

Як повідомляли Українські Новини, попит на Wi-Fi-роутери і 4G-модеми збільшився в 6 разів на час карантину, у багатьох користувачів "Домашнього інтернету" від "Київстар" у столиці України з ранку 21 травня вже кілька годин немає доступу в Мережу.

А раніше 13 вересня, у Києві перестали працювати термінали Приватбанку в магазинах, також відзначалися проблеми зі зняттям грошей з банкоматів за картками банку. У минулому році, влітку в Приватбанку також стався масштабний збій - всі сервіси і термінали не працювали.

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