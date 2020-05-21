На Володимирську гірку з "Голгофою" та фонтаном Кличка витратять ще 68 млн

Комунальне підприємство "Спецжитлофонд" домовилося з ТОВ "БК Роял Хауз" про реконструкцію та благоустрій парку "Володимирська гірка" у Києві на 67,8 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Відповідний договір підписаний 14 травня з компанією як переможцем тендеру.

Згідно сервісу перевірки контрагентів, столична "БК Роял Хаус" має статутний капітал у розмірі 1 млн гривень.

Зазначено, що ТОВ "Скайбуд Груп" також подавала заявку на участь у тендері.

Відповідно до тендерної документації, терміни постачання товару - до 31 жовтня.

Виконання робіт повинно бути вироблено за 181 календарний день (травень 2020 року - жовтень 2021 року).

Тендер був оголошений на 68,8 млн гривень, проект буде оплачено за рахунок коштів місцевого бюджету.

Згідно з відомістю обсягів виконання робіт проекту, буде встановлено пішохідний міст через фунікулер, сходи, освітлення, відремонтовано туалет з зовнішніми сантехнічними мережами та надбудовою приміщень для персоналу, встановлений пост охорони, малі архітектурні форми і панорама "Голгофа".

Також буде озеленена територія, з'являться підпірні стіни та оздоблений гранітом фонтан.

За кошторисом, сам фонтан складається з великої чавунної чаші вагою 1,2 тонн за 773,5 тис. гривень, малої чавунної чаші вагою 150 кг за 100,5 тис. гривень, чотирьох бронзових засад з птахом вагою 150 кг по 187 тис. гривень, декоративного елемента з левами вагою 100 кг за 109 тис. гривень, чавунного навершя вагою 150 кг за 42 тис. гривень і вісім бронзових форсунок по 31 тис. гривень.

Разом ці елементи конструкції коштують 2 млн гривень.

Раніше, 12 травня, Українські Новини подали запит в Київську міську державну адміністрацію (КМДА) з метою отримання інформації про фінансування проекту.

Відповідно до ст. 19 закону "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповіді від департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА не надійшло.

Як повідомляли "Українські Новини", у Кличко не знають, за якою саме фонтан вони збираються заплатити вартість дитячого садка.

Раніше, 14 травня, за результатами тендеру підписаний договір КП "Спецжитлофонд" з генеральним підрядником будівництва. Субпідрядником, який буде виготовляти сам фонтан, стане Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Центро-строй", яке раніше брало участь у будівництві знаменитого пішохідно-велосипедного моста над Володимирським узвозом. Всі роботи з реконструкції Володимирської гірки, включаючи фонтан, повинні бути завершені в 2021 році.