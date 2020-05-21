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21 мая 2020, четверг, 07:18 294 Документ
Недвижимость 2020-05-21T07:30:06+03:00
Українські Новини
У Кличко не знают, за какой именно фонтан они собираются заплатить стоимость детского сада

У Кличко не знают, за какой именно фонтан они собираются заплатить стоимость детского сада

Павел Твердохлиб
Виталий Кличко, КГГА, Фонтан, мэр Киева, Спецжитлофонд, Архистратиг Михаил
Кличко держит макет памятника-фонтана архистратига Михаила. Фото: Юлия Вебер /
Кличко держит макет памятника-фонтана архистратига Михаила. Фото: Юлия Вебер / "Бабель"

Готовый проект громко проанонсированного мэром Киева Виталием Кличко нового фонтана на Владимирской горке, на строительство которого уже проведен тендер, пока отсутствует у уполномоченного Киевской городской государственной администрацией (КГГА) заказчика работ – коммунального предприятия (КП) "Спецжитлофонд".

Об этом говорится в ответе КП на информационный запрос Українських Новин.

"На сегодняшний день разрабатывается корректировка проектной документации, согласно с которой уточняются проектные решения, технические характеристики объекта, в том числе и нового фонтана, окончательная стоимость работ по реконструкции и сроки их выполнения", - говорится в тексте ответа.

При этом в коммунальном предприятии уточнили, что окончательные показатели будут утверждены и готовы к обнародованию после прохождения комплексной экспертизы корректировки проекта реконструкции Владимирской горки.

Как сообщали Українські Новини, мэр Киева Виталий Кличко хочет построить на Владимирской горке фонтан со скульптурой Архистратига Михаила. Размер скульптуры будет 16-18 метров (средняя высота 5-этажного дома). Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.  

Строительство нового фонтана уже было включено в проект реконструкции Владимирской горки, на который был проведен тендер через систему Prozzorro. Общая стоимость реконструкции составит 68 млн гривен, стоимость изготовления самого фонтана – 9,6 млн гривен. Тендер был проведен 22 апреля 2020 года, его победителем определена компания "СК Роял Хаус". С подрядчиком заключен договор на условиях послеоплаты за выполненные работы.

14 мая по результатам тендера был подписан договор КП "Спецжитлофонд" с генеральным подрядчиком строительства.   Субподрядчиком, который будет изготавливать сам фонтан, станет Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Центро-строй", которое раньше участвовало в строительстве знаменитого пешеходно-велосипедного моста над Владимирским спуском. Все работы по реконструкции Владимирской горки, включая фонтан, должны быть завершены в 2021 году.

В то же время, плановая стоимость фонтана - 9,6 млн гривен – сопоставима со стоимостью строительства небольшого детского садика на 80-100 детей.

Источник : Українські новини
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