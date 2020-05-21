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21 травня 2020, четвер, 13:20 19
Силові структури 2020-05-21T14:15:02+03:00
Українські Новини
Загострення в зоні ООС: 1 військовий загинув, 2 поранено, 4 травмовано

Загострення в зоні ООС: 1 військовий загинув, 2 поранено, 4 травмовано

Елизавета Драбкина
Збройні сили України, Армія, Ситуація в зоні ООС, Бойовики
Збройні сили. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Збройні сили. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Один український військовослужбовець загинув, 2 отримали пораненння, 4 травмовано внаслідок обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил в четвер, 21 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

Зазначається, що станом на 12:30 було зафіксовано 3 прицільних обстрілу ворожих позицій ООС в районі Кримського, Богданівки і Старогнатівки.

"На превеликий жаль, внаслідок підступних, злочинних дій російсько-окупаційних військ упродовж поточної доби загинув один військовослужбовець Збройних Сил України. Двох наших воїнів поранено, ще четверо зазнали бойових травмувань. Усі вони на даний час евакуйовані до медичних закладів для надання необхідної допомоги", - сказано в ньому.

Зазначено, що підрозділи Збройних сил у відповідь вели вогонь по ворожих опорних пунктах з чергових вогневих засобів.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією штабу ООС 20 травня бойовики 18 раз обстріляли позиції ООС, 2 військових отримали поранення.

Прес-служба поліції повідомляє, що командир батальйону патрульної служби Національної поліції "Луганськ-1" Сергій Губанов загинув і 3 бійців батальйону були поранені 20 травня в ході виконання завдання командування штабу операції Об'єднаних сил в Луганській області.

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