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21 травня 2020, четвер, 08:30 23
Силові структури 2020-05-21T11:15:03+03:00
Українські Новини
На Донбасі поранені двоє українських військових, знищений один бойовик

На Донбасі поранені двоє українських військових, знищений один бойовик

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Фото: Facebook/ОНС

Вчора, 20 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримали два захисника України. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперського і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог обстрілював наші позиції неподалік Павлополя, Пєскова, двічі поруч з Кам'янкою і Старогнатовкой, а також чотири рази у Богданівки, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

За українським захисникам, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Горіхово ворог відкрив вогонь з заборонених мінськими угодами 120 мм мінометів, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок обстрілу ворога двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення ... За даними розвідки, 20 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта і не менше двох ранили", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" неподалік Богданівка противник вів вогонь із стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн отримав поранення

Випадків захворювання коронавирусной інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 17 травня Донбасі поранені троє українських військових, знищені двоє бойовиків.

Також 15 травня на Донбасі в бою поранені двоє українських військових.

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