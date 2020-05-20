"Мрія" привезла в Польщу неякісні китайські респіратори, - ЗМІ

У квітні український транспортний гігант Ан-225 "Мрія" привіз до Польщі з Китаю кілька сотень тонн медичної екіпіровки для боротьби з COVID-19. Gazeta Wyborcza розповіла про те, як українська "Мрія" стала прикриттям для сумнівних операцій між владою Польщі та Китаю, передає BBC.

Приземлення Ан-225 у варшавському аеропорту імені Шопена на фоні введеного жорсткого карантину стало знаковою подією, яка аеропорт транслював в режимі реального часу.

Літак доставив до Польщі близько семи мільйонів медичних масок, включаючи респіратори стандарту FFP2 і FFP3, які повинні захищати медичний персонал від коронавіруса, сотні тисяч комбінезонів і шоломів. В цей час у Польщі йшла президентська компанія. Літак приїхав зустрічати прем'єр-міністр Матеуш Моравецки, який подякував президента Анджея Дуду за особистий вклад у боротьбу з вірусом.

Але виявилося, що респіратори не були сертифіковані для використання в Євросоюзі, а сертифікат якості, який надала для вантажу неназвана італійська компанія, не стосувалося медичного обладнання. У країні вибухнув скандал, який польська преса називала "Операція Антонов".

Gazeta Wyborcza дізналася, що 1,3 мільйона медичних масок купили в Китаї по два долари за штуку, в той час, як нинішня їхня ціна разом зі знижками ледь була 0,5 долара. За весь вантаж, який згодом виявився нікому не потрібним, заплатило уряд Польщі. Wyborcza підкреслює, що бізнес зв'язки між країнами тривають.

"Тепер все відбувається по-тихому і без помпезності, що супроводжувала приліт "Мрії" 14 квітня. Чергова партія товару прибула до Вроцлава тиждень тому. На цей раз партію замовило Міністерство оборони, а доставив її Ан-124 "Руслан". Але зараз вже ніхто не поспішає брати за неї відповідальність", - написала Wyborcza.

Тим часом, українська "Мрія" може увійти в Книгу рекордів Гіннесса після доставки медгруза з Китаю.