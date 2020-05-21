У Кличка не знають, за який саме фонтан вони збираються заплатити вартість дитячого садка

Анонсований мером Києва Віталієм Кличком проект нового фонтану на Володимирській гірці, на будівництво якого вже проведено тендер, поки відсутній у уповноваженого Київською міською державною адміністрацією (КМДА) замовника робіт – комунального підприємства (КП) "Спецжитлофонд".

Про це йдеться у відповіді КП на інформаційний запит Українських Новин.

"На сьогоднішній день розробляється коригування проектної документації, згідно з якою уточнюються проектні рішення, технічні характеристики об'єкта, в тому числі й нового фонтану, остаточна вартість робіт з реконструкції та терміни їх виконання", - йдеться в тексті відповіді.

При цьому у комунальному підприємстві зазначили, що остаточні показники будуть затверджені та готові до оприлюднення після проходження комплексної експертизи коригування проекту реконструкції Володимирської гірки.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко хоче побудувати на Володимирській гірці фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла. Розмір скульптури буде 16-18 м (середня висота 5-поверхового будинку). Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Будівництво нового фонтану вже було включено в проект реконструкції Володимирської гірки, на який був проведений тендер через систему Prozzorro. Загальна вартість реконструкції складе 68 млн гривень, вартість виготовлення самого фонтану – 9,6 млн гривень. Тендер був проведений 22 квітня 2020 року, його переможцем визначено компанію "СК Роял Хаус". З підрядником укладено договір на умовах післяоплати за виконані роботи.

14 травня за результатами тендеру підписаний договір КП "Спецжитлофонд" з генеральним підрядником будівництва. Субпідрядником, який буде виготовляти сам фонтан, стане Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Центро-строй", яке раніше брало участь у будівництві відомого пішохідно-велосипедного моста над Володимирським узвозом. Всі роботи з реконструкції Володимирської гірки, включаючи фонтан, повинні бути завершені в 2021 році.

У той же час планова вартість фонтану - 9,6 млн гривень – відповідна до вартості будівництва невеликого дитячого садка на 80-100 дітей.