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20 травня 2020, середа, 18:02 10
Світ 2020-05-20T19:15:02+03:00
Українські Новини
На Балі мають намір відновити курортний сезон у жовтні

На Балі мають намір відновити курортний сезон у жовтні

Елизавета Кесельман
Індонезія, Балі, туристичний сезон, Коронавірус
Балі. Фото: pixabay
Балі. Фото: pixabay

В Євросоюзі допустили відновлення внутрішнього туризму вже влітку. Тим часом, влада Індонезії мають намір відновити курортний сезон. Уряд озвучив дату старту курортного сезону на Балі. Про це повідомляє The Jakarta Post.

Зокрема, за прогнозами Міністерства туризму, якщо число випадків коронавірусу продовжить знижуватися, туристів почнуть приймати вже у жовтні.

Відкриття сезону у озвучені терміни буде можливо за умови збереження позитивної епідемічної ситуації в регіоні.

Через пандемію коронавірусу число іноземних туристів, які прибули в Індонезію, в березні скоротилося більш ніж на 60%. Громадяни Китаю становили більшість всіх туристів, їх число суменьшилось більш ніж на 97%.

За станом на сьогоднішній день на Балі зареєстровано 348 випадків коронавірусц і 4 смерті від інфекції. При цьому по всій Індонезії число заражених і померлих набагато вище - майже 16,5 тис. хворих і більше тисячі летальних випадків.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус міжнародний туризм може впасти до 80%.

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