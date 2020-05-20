"Фармак" має намір передати ще три апарати ШВЛ лікарням найближчим часом

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) має намір передати ще три апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) лікарням найближчим часом.

Про це в інтерв'ю виданню UA-Times сказала голова наглядової ради компанії Філя Жебровська.

"Для лікарень ми купили обладнання на 5 млн грн. Половина цього обладнання вже встановлена в 4-й, 9-й та в Олександрівській лікарнях Києва. Ще чекаємо три ШВЛ. За них ми заплатили ще два місяці назад, але тільки в середині місяця вони прибудуть в Україну з Китаю. Ми вирішили так допомогти лікарням ще тоді, коли в Україні не відновили виробництво наших ШВЛ. Звичайно, якщо б виробництво запустили раніше, ми би купили українське обладнання", - сказала вона.

За словами Жебровської, це стосується і пошиття масок з захисними костюмами.

"Наш уряд виділив колосальні гроші на лікарні та на лікарів, але нічого не зробив, щоб потрібні речі вироблялися в Україні. Кажуть: "Ми краще закупимо". І тут нічого неможливо зробити. То було старе покоління керівників, сьогодні вже усі нові, вони якось по-новому повинні думати, але, на превеликий жаль, думають по-старому", - сказала вона.

Також Жебровська зазначила, що компанія виділила 10 млн гривень на потреби вітчизняних лікарень.

"COVID-19 показав, яким би ти не був багатим, ти мусиш вернутися туди, де закопана твоя пуповина і мусиш лікуватися в клініці на батьківщині. В цій ситуації ти не вибереш, де лікуватися, які б гроші у тебе не були. І тут ми повинні думати, як зробити, щоб наша медицина стала кращою для кожної людини", - зазначила вона.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" бере активну участь у подоланні епідемії коронавірусу.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.