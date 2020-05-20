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  • "Фармак" бере активну участь у подоланні епідемії коронавірусу, - голова наглядової ради Жебровська
20 травня 2020, середа, 17:11 13
Медицина 2020-05-20T18:15:02+03:00
Українські Новини
"Фармак" бере активну участь у подоланні епідемії коронавірусу, - голова наглядової ради Жебровська

"Фармак" бере активну участь у подоланні епідемії коронавірусу, - голова наглядової ради Жебровська

Александр Дмитриенко
Фармак, Коронавірус, Вакцина від коронавірусу
Жебровська Філя. Фото: прес-служба
Жебровська Філя. Фото: прес-служба "Фармак"

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) бере активну участь у подоланні епідемії коронавірусу.

Про це в інтерв'ю виданню UA-Times сказала голова наглядової ради компанії Філя Жебровська.

"Ми сьогодні дуже задоволені, що не тільки приймаємо участь у приборканні коронавірусу, але і приймаємо участь у лікувальному процесі – від діагностики до боротьби з ускладненнями від COVID-19 (та ж серцева недостатність, або легенева недостатність). Ми виробляємо лікарські засоби, якими користуються лікарі Україні та багатьох інших країн світу", - сказала вона.

При цьому, за словами Жебровської, Україна не має фінансових потужностей для розробки вакцини проти COVID-19.

"Декілька тижнів тому Європейський інвестиційний банк зробив разом в ВООЗ консорціум і виділив 7,6 млрд евро для розробки вакцин проти COVID-19. Ми з вами дуже гарно розуміємо, що ні "Фармак", ні Україна, на превеликий жаль, не мають таких фінансових потужностей. Можливо, ми зможемо приєднатися на якомусь етапі до цих робіт. Ми працюємо над тим, щоб покращити ситуацію з цим захворюванням і, звичайно, внесли свій вклад в боротьбу з коронавірусом. Стосовно розробки дієвої вакцини – ми мусимо надіятися на цей консорціум, ми мусимо надіятися на розробки американців. Дональд Трамп декларує, що вакцина з’явиться до кінця року", - сказала вона.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" постачає препарат для боротьби з ускладненнями від COVID-19 в Швецію та Великобританію.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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