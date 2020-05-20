"Фармак" поставляет препарат для борьбы с осложнениями от COVID-19 в Швецию и Великобританию

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) поставляет препарат для борьбы с осложнениями от COVID-19 в Швецию и Великобританию.

Об этом в интервью изданию UA-Times сказала председатель наблюдательного совета компании Филя Жебровская.

"Мы поставляем один наш препарат, который помогает в борьбе с осложнениями от COVID-19, в Швецию и Великобританию. В восемь стран без регистрации едет "Дипрофол", потому что там его нет", - сказала она.

Жебровская отметила, что эти страны позволили компании провести отгрузки, поскольку "Фармак" имеет сертификат ЕС, подтверждающий внедрение на заводе европейской системы качества.

"Система качества — это контроль с момента заключения контракта с поставщиком на сырье до поставки лекарственных средств в больницы. Вся эта логистическая цепочка должна соответствовать всем критериям, которые требуются для производства лекарственных средств в Европе. Это непросто. Производство должно быть организовано так, чтобы наши специалисты автоматически работали по европейским требованиям этой логистической цепочки, несмотря на то, производятся лекарства для Украины или Вьетнама, или Великобритании. Отработкой этой системы я занимаюсь ежедневно уже 25 последних лет", - сказала она.

Как сообщали Українськi Новини, 2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.