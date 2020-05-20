Незважаючи на обмеження в 47,2 тис. гривень, члени спостережної ради "Нафтогазу" отримали по півмільйона зарплати

Незважаючи на обмеження в 47,2 тис. гривень, члени спостережної ради "Нафтогазу" отримали по півмільйона зарпл

За даними бухгалтерського звіту НАК "Нафтогаз" у квітні оклади отримали 709 співробітників компанії. Загальна сума нарахованої зарплати вказана в розмірі понад 57,7 млн гривень. В середньому це майже 81,5 тис. гривень на одного працівника газового монополіста в той час, як "Нафтогаз" обмежив зарплати членів правління і наглядової ради на період карантину.

Про це пишуть "Вести.uа", у розпорядженні яких виявилися бухгалтерські документи.

У відомості зазначено, що за цими договорами зарплату отримали 5 осіб, яким нараховано 2 млн 860 тис. гривень. П'ятірка, яка отримує гроші за договорами – це члени спостережної ради "Нафтогазу". Постановою КМУ №21-р від 17 січня 2018 року затверджено умови підписання цивільно-правових договорів з незалежними членами наглядового органу НАКу.

З 7 штатних членів наглядової ради, представники держави (Юлія Ковалів і Наталія Бойко) не отримують фінансової винагороди. На зарплаті перебувають тільки іноземці. Виходить, що за квітень п'ятірка членів спостережної ради отримала по 572 тис. гривень. До п'ятірки увійшли: Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Амос Хохштайн,Людо Ван дер Хейден і Роберт Бенеш.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як уряд продовжило контракт з головою НАК "Нафтогаз України" незважаючи на те, що він не виконав одне з основних умов, стало відомо, що нова зарплата Андрія Коболєва в компанії становить - 800 тис. гривень в місяць.