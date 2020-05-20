В Україні за 4 місяці зафіксували майже 2 тисячі випадків хронічного гепатиту С

У січні-квітні було зафіксовано 1 905 випадків хронічного вірусного гепатиту С, в той час, як за місяць також зафіксували 1 254 випадків захворювання на туберкульоз. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"Протягом 4 місяців цього року хронічний гепатит С зафіксований у 1 905 осіб, гострий гепатит С був зареєстрований у 139 осіб", - сказано в ньому.

Повідомляється, що в 2019 році гострий гепатит С було виявлено у 473 пацієнтів, з них - 12 дітей у віці до 17 років.

Хронічний гепатит С виявлено майже 6 тис. осіб, у тому числі у 25 дітей у віці до 17 років.

Наголошується, що у 80% випадків після інфікування вірусом гепатиту С жодні симптоми не виявляються.

Близько 15-45% інфікованих осіб спонтанно позбавляються вірусу протягом 6 місяців після інфікування без будь-якого лікування, в інших розвивається хронічна інфекція.

У осіб з хронічним гепатитом С ризик розвитку цирозу печінки протягом 20 років становить 15-30%.

При проходженні лікування понад 90% пацієнтів одужують, однак антитіла, які виробляються в організмі інфікованої людини, не захищають від повторного інфікування вірусом гепатиту С.

Вакцини проти гепатиту С не існує, тому профілактика полягає в зниженні ризику інфікування в медичних закладах та серед уразливих груп населення, наприклад, серед людей, що вживають наркотики ін'єкційно.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні було зареєстровано 1 053 нових випадків вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), у 309 осіб діагностовано синдром набутого імунодефіциту (СНІД).