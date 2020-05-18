В апреле в Украине зарегистрировали больше тысячи случаев ВИЧ

В апреле было зарегистрировано 1 053 новых случаев вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), у 309 человек диагностирован синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"В апреле 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1 053 новых случая ВИЧ-инфекции, у 309 пациентов диагностирован СПИД, 157 людей умерло от СПИДа", - сказано в нем.

Среди новых случаев преобладает гетеросексуальный путь инфицирования - 623 случая.

В 24 случаях констатирован гомосексуальный путь инфицирования, в 398 случаях - инъекционный, в 146 случаях - передача инфекции ребенку от матери (отмечается, что в последнем случае большинство из пациентов после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции).

В еще 2 случаях путь инфицирования не установлен.

С начала года среди украинцев зарегистрировано 5 256 новых случаев ВИЧ, у 1 501 человек диагностирован СПИД, 733 человека умерло.

Ранее Українські Новини писали о том, что Минздрав утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Вместе с этим, часть средств, которые должны были быть потрачены на лечение ВИЧ, использовались не по назначения.