підписатися на розсилку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
20 травня 2020, середа, 11:08 13
Верховна Рада і партії 2020-05-20T11:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко вперше за два місяці не з'явився на засідання Ради

Порошенко вперше за два місяці не з'явився на засідання Ради

Анна Рудык
Верховна Рада, Петро Порошенко, Євросолідарність, засідання Ради
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Колишній Президент, співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко, після новини про коронавірус у депутата "Батьківщини", не з'явився на засідання парламенту.

Про це написав у своєму Telegram депутат Ради Качура ("Слуга народу"), передають Українські Новини.

"Порошенко сьогодні не з'явився на засідання", - написав він.

При цьому Качура опублікував фото закріпленого за Порошенка місця в залі засідань, депутат відсутній.

Про це також свідчить таблиця реєстрацію Порошенко на його сторінці на сайті парламенту.

Картка реєстрації Петра Порошенка в Раді. Скріншот: сайт Верховної РадиКартка реєстрації Петра Порошенка в Раді. Скріншот: сайт Верховної Ради

Як повідомляли Українські Новини, після того, як депутат Шахов одужав після коронавірусу, депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявляє, що у депутата Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Олега Мейдича виявлено коронавірус.

Тим часом 19 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 354 до 19 230, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 564 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 36,2%, кількість нових летальних випадків - на 23,1%.

Більше новин про: Верховна Рада Петро Порошенко Євросолідарність засідання Ради

У Раді ініціюють створення ТСК за записами Деркача...
Сьогодні Рада проведе позачергове засідання: поряд...
У депутата Мейдича виявлено коронавірус, - Гончаре...
За "антиколомойський" закон проголосувала нова коа...
Сьогодні виповнюється рік з дня інавгурації Зеленського. Що він виконав і запланував
Сьогодні 70-й день карантину, до його закінчення залишилося два дні
Новини
Зеленський прогнозує підписання нової програми з МВФ в травні 11:46
52 млн грн сягнули збитки "Вінницягаз" через занижений тариф на розподіл газу 11:37 Прес-реліз
ГО "Ошукані українці" ініціювала початок процедури імпічмента Зеленського 11:35
Прес-конференція Зеленського 20 травня 2020. Скріншот трансляції
Зеленський анонсував "нормандську зустріч" після спаду епідемії коронавірусу 11:32
Пресконференція Зеленського. Фото: Страна
Журналістів на пресконференцію Зеленського пропускають в масках і рукавичках 11:19
більше новин
Інвестиції в енергоефективність дозволяють знижувати енерговитрати промисловості до 90%, - YASNO 13:29
ТСК щодо зловживань президентом УАФ Павелко продовжить роботу, - Григорій Мамка 16:57
Радника Венедіктової звинуватили в "зливі" обшуків СБУ Верланова та Костюка, – ЗМІ 15:17
Нардеп Шахов повідомив, що з його крові зроблять ліки від коронавірусу 20:32
Міжнародна корупція та держзрада, – Деркач оприлюднив розмови голосів, схожих на Порошенка і Байдена 14:50
більше новин
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
Приватбанк
Байден просив Порошенко прискорити націоналізацію "Приватбанку", — записи Деркача 17:41
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача 18:21
МОЗ дало рекомендації для пасажирських автоперевезень в період карантину 16:41
Яресько. Фото: YES
Порошенко просив Байдена вплинути на "Самопоміч", щоб Яресько призначили прем'єром в 2016, — запису Деркача 17:59
більше новин
Гривня продовжує впевнено дорожчає восьмий день поспіль. Курс НБУ на середу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok