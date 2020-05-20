Порошенко вперше за два місяці не з'явився на засідання Ради

Колишній Президент, співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко, після новини про коронавірус у депутата "Батьківщини", не з'явився на засідання парламенту.

Про це написав у своєму Telegram депутат Ради Качура ("Слуга народу"), передають Українські Новини.

"Порошенко сьогодні не з'явився на засідання", - написав він.

При цьому Качура опублікував фото закріпленого за Порошенка місця в залі засідань, депутат відсутній.

Про це також свідчить таблиця реєстрацію Порошенко на його сторінці на сайті парламенту.

Картка реєстрації Петра Порошенка в Раді. Скріншот: сайт Верховної Ради

Як повідомляли Українські Новини, після того, як депутат Шахов одужав після коронавірусу, депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявляє, що у депутата Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Олега Мейдича виявлено коронавірус.

Тим часом 19 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 354 до 19 230, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 564 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 36,2%, кількість нових летальних випадків - на 23,1%.