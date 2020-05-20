П'ять осіб проводять акцію про "злив" справи Гандзюк біля пресконференції Зеленського

5 осіб проводять в Маріїнському парку, неподалік від місця, де Президент Володимир Зеленський проведе пресконференцію, мовчазну акцію про "злив" справи про вбивство виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця події.

При вході в парк, неподалік від Маріїнського палацу, молоді люди тримають транспарант "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк", нічого не скандуючи.

Ніяких інших акцій станом на 09:45 поблизу не проходить.

Охорона парку посилена.

Ситуація спокійна.

Прес-конференція Зеленського з нагоди року його роботи Президентом почнеться о 10:30.

Мовчазна акція на прес-конференції Володимира Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерини Гандзюк облили сірчаною кислотою.

Також 4 листопада 2018 року ативистка померла в лікарні від отриманих ран.

27 квітня 2020 рік стало відомо, що Офіс генерального прокурора завершив розслідування кримінального провадження про напад на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер звинувачується в замовленні та фінансуванні злочину.