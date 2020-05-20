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  • "Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль
20 травня 2020, середа, 10:09 13
Економіка 2020-05-20T11:30:03+03:00
Українські Новини
"Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль

"Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль

Ярина Вацяк
Електроенергія, Енергоатом, Денис Шмигаль
Енергоатом. fdlx.com
Енергоатом. fdlx.com

В той час, як "Енергоатом" спростував заяви про штучному зниженні виробництва і підтримав антикризові заходи Кабміну, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток. 

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Компанії потрібно дати можливість торгувати за нормальними цінами. Наше завдання - захистити "Енергоатом". НАЕК кожен місяць отримує збитки мінус 1 млрд гривень, у зв'язку з тим, що продає електроенергію за півціни на балансуючому ринку. Дешевше не торгувати, ніж торгувати у збиток", - заявив Шмигаль під час засідання Антикризового енергетичного штабу.

Крім того, Шмигаль вказав Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) на неприпустимість невиконання рішень Антикризового штабу і необхідності "Енергоатому" дотримуватися затвердженого прогнозного балансу.

Також Антикризовий штаб звернув увагу депутатів на значну кількість законодавчих ініціатив, що містять антикризові заходи і які зареєстровані в секретаріаті Верховної Ради і попросив парламент прискорити розгляд таких законопроєктів.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах, тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець заявляє, що середньозважену вартість електроенергії національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" необхідно підняти на 58%, або на 33 коп., до 90 коп/кВт-ч.

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