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20 травня 2020, середа, 09:22 6 Карта
Суспільство 2020-05-20T11:30:04+03:00
Українські Новини
Масштабні затори "паралізували" майже всі райони Києва

Масштабні затори "паралізували" майже всі райони Києва

Анна Рудык
Пробки, Google maps, пробки в Києві, Послаблення карантину
Пробки в Києві. Карта: Google Maps
Пробки в Києві. Карта: Google Maps

Сьогодні вранці, 20 травня, Київ продовжують обмежувати масштабні затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Так, масштабні пробки можна спостерігати в районі станцій метро "Осокорки", "Бориспільська", "Харківська". Також "стоять" автомобілі на вулиці Соборності та Дарницькому шосе.

Крім того, на Лівому березі стоїть частково бульвар Перова, Північний міст, а також автомобілі в районі станцій метро "Дарниця" і "Чернігівська".

Ще одна велика пробка утворилася на Набережному шосе і кілька дрібніших біля станції метро "Почайна" і "Героїв Дніпра".

Пробки на Набережному шосе. Карта: Google MapsПробки на Набережному шосе. Карта: Google Maps

На Правому березі традиційно в пробках паралізований проспект Перемоги в районі станцій метро "Берестейська", "Шулявська" та "Політехнічний інститут". Стоять авто і близько "Університету" та "Театральної".

У Голосіївському районі масштабні затори спостерігаються біля станції метро "ВДНХ", "Теремки", "Васильківська" і "Голосіївська".

Пробки в Києві. Карта: Google MapsПробки в Києві. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, у Києві після ослаблення карантину злетіли ціни на таксі зважаючи популярності цього виду транспорту: з 12 травня ціни на послуги таксі збільшилися мінімум в 1,5 рази. Кияни відзначають, що ціни на поїздку у центр міста стали більше на 150%, а поїздка з околиці в околицю обійдеться більш, ніж у 300 гривень.

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