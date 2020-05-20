Масштабні затори "паралізували" майже всі райони Києва

Сьогодні вранці, 20 травня, Київ продовжують обмежувати масштабні затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Так, масштабні пробки можна спостерігати в районі станцій метро "Осокорки", "Бориспільська", "Харківська". Також "стоять" автомобілі на вулиці Соборності та Дарницькому шосе.

Крім того, на Лівому березі стоїть частково бульвар Перова, Північний міст, а також автомобілі в районі станцій метро "Дарниця" і "Чернігівська".

Ще одна велика пробка утворилася на Набережному шосе і кілька дрібніших біля станції метро "Почайна" і "Героїв Дніпра".

Пробки на Набережному шосе. Карта: Google Maps

На Правому березі традиційно в пробках паралізований проспект Перемоги в районі станцій метро "Берестейська", "Шулявська" та "Політехнічний інститут". Стоять авто і близько "Університету" та "Театральної".

У Голосіївському районі масштабні затори спостерігаються біля станції метро "ВДНХ", "Теремки", "Васильківська" і "Голосіївська".

Пробки в Києві. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, у Києві після ослаблення карантину злетіли ціни на таксі зважаючи популярності цього виду транспорту: з 12 травня ціни на послуги таксі збільшилися мінімум в 1,5 рази. Кияни відзначають, що ціни на поїздку у центр міста стали більше на 150%, а поїздка з околиці в околицю обійдеться більш, ніж у 300 гривень.