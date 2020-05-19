Киев утром снова парализовали огромные пробки

Во вторник, 19 мая, все районы Киева утром снова сковали огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, согласно данным сервиса, по состоянию на 9:10, на Правом берегу столицы сильные пробки наблюдаются около станций метро "Академгородок", "Берестейская", "Шулявская", "Политехнический институт". Возле центральных станций метро "Университет" и "Театральная" также движение затруднено.

Пробки в центре Киева

Кроме того, масштабные пробки сковали и Голосеевский район столицы, движение затруднено около станций "Теремки", "ВДНХ", "Иподром", "Васильковская" и "Голосеевская".

Утренние пробки в Киеве

В Соломенском районе "парализовано" движение по ул. Вузовской.

Также сильные пробки охватили и Левый берег столицы. Самая загруженная улица Перова, а также Братиславская. Кроме того, стоят автомобили в районе станций метро "Гидропарк", "Левобережная" и "Дарница".

Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, в Киеве после ослабления карантина влетели цены на такси ввиду популярности этого вида транспорта: с 12 мая цены на услуги такси увеличились минимум в 1,5 раза. Киевляне отмечают, что цены на поездку в центр города стали больше на 150%, а поездка из окраины в окраину обойдется более, чем в 300 гривен. Службы такси Киева объясняют повышение цен увеличением автомобильного трафика и повышением спроса на услуги.