Партія Вакарчука спустилася на 10-е місце в рейтингу популярності

Соціологічна група "Рейтинг" повідомила, що парламентська партія "Голос", лідером якої є народний депутат Святослав Вакарчук, а головою партії - Кіра Рудик, займає в рейтингу популярності політичних сил лише 10-е місце.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, що було проведене протягом 12-13 травня 2020 року.

А саме, партію "Голос" підтримують 2,1% серед усіх респондентів, 2,3% опитаних, хто буде голосувати та 2,5% - тих, хто має намір голосувати і вже визначився з вибором.

Уточнимо, парламентський рейтинг популярності очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 34% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором. За партію "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) - 15,1%, "Європейська солідарність" - 14,0%, "Батьківщина" - 9,2%, "Сила і честь" - 4,7% та Радикальну партію - 4,0%.

Приблизно по 3% готові підтримати "Партію Шарія", "Українську стратегію Гройсмана" та "Свободу".

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.

Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибіркова сукупність: 3 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 1,8%.

Нагадаємо, Вакарчук увійшов до трійки політиків, яким люди найбільше не довіряють. А саме до трійку політиків, які не користуються довірою населення, входять колишній Президент України Петро Порошенко, голова партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

Як повідомляли Українські Новини, Вакарчук приховував доходи від зарубіжної концертної діяльності. Співак ухилявся від сплати податків в державний бюджет України за допомогою офшорних компаній і швейцарського банку.