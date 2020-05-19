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19 мая 2020, вторник, 06:19 3053 Инфографика
Общество 2020-05-19T06:19:01+03:00
Українські Новини
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют

Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют

Ирина Дорофейчук
Соцопрос, Голос, Рейтинг популярности, Социологическая группа
Святослав Вакарчук, Фото: Українські Новини
Святослав Вакарчук, Фото: Українські Новини

Социологическая группа "Рейтинг" сообщила, что народный депутат, лидер парламентской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук входит в тройку политиков, пользующихся наименьшим доверием у граждан Украины.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в течение 12-13 мая 2020 года.

А именно в тройку политиков, не пользующихся доверием населения, входят бывший Президент Украины Петр Порошенко, председатель партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

К данным политикам заметно преобладает недоверие, при этом Святославу Вакарчуку - 42% опрошенных "совсем не доверяют" и 19% - "скорее не доверяют", Юлии Тимошенко - 51% и 21% соответственно, Петру Порошенко - 58% и 18%.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборочная совокупность: 3 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 1,8%.

Напомним, в 2010 году Вакарчук дал 90 концертов, с которых уплатил лишь 65 тыс. гривен налогов. Также ранее Вакарчук не задекларировал гонорар от выступления на корпоративе в Минске, хотя его группа "Океан Эльзы" назвала это "коммерческой деятельностью".

Как сообщали Українські Новини, Вакарчук скрывал доходы от зарубежной концертной деятельности. Певец уклонялся от уплаты налогов в государственный бюджет Украины с помощью офшорных компаний и швейцарского банка.

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