В Кабміні хочуть запустити кінотеатри та концертні зали з 1 липня

Кінотеатри та концертні зали разом з усією культурною сферою можуть запрацювати на передостанньому етапі виходу з карантину — з 1 липня.

Про це в коментарі hromadske розповіла виконуюча обов'язки міністра культури, молоді і спорту Світлана Фоменко.

"В цілому, ми розраховували, що з 1 липня будуть зняті обмеження. Але ці наші розрахунки і горизонт планування повністю залежить від тієї епідеміологічної ситуації, яка є в державі", - розповіла вона.

Фоменко уточнила, що 1 липня — це приблизна дата, а точні терміни будуть залежати від епідеміологічної ситуації в Україні.

За її словами, нормальна робота культурних інститутів може початися тільки у випадку зняття повних обмежень на проведення масових заходів.

За її словами, фестивалі під відкритим небом буде проводити простіше. Але при організації заходів в герметичних приміщеннях типу театрів, кінотеатрів і філармоній, треба думати про здоров'я громадян.

Як повідомляли Українські Новини, планується, що другий етап пом'якшення карантину, який мають намір запровадити з 22 травня, торкнеться спортивних змагань, готелів та проведення зовнішнього незалежного тестування (ЗНО).

Міністерство охорони здоров'я планує дозволити відкрити пляжі для відвідування, але з дотриманням дистанції і з медичними масками.