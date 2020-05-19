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19 травня 2020, вівторок, 19:08 4
Суспільство 2020-05-19T19:30:01+03:00
Українські Новини
В Кабміні хочуть запустити кінотеатри та концертні зали з 1 липня

В Кабміні хочуть запустити кінотеатри та концертні зали з 1 липня

Кира Молчанова
Театр, Міністерство культури України, кінотеатр, Послаблення карантину
Кінотеатр. Фото: inmsk.ru
Кінотеатр. Фото: inmsk.ru

Кінотеатри та концертні зали разом з усією культурною сферою можуть запрацювати на передостанньому етапі виходу з карантину — з 1 липня.

Про це в коментарі hromadske розповіла виконуюча обов'язки міністра культури, молоді і спорту Світлана Фоменко.

"В цілому, ми розраховували, що з 1 липня будуть зняті обмеження. Але ці наші розрахунки і горизонт планування повністю залежить від тієї епідеміологічної ситуації, яка є в державі", - розповіла вона.

Фоменко уточнила, що 1 липня — це приблизна дата, а точні терміни будуть залежати від епідеміологічної ситуації в Україні.

За її словами, нормальна робота культурних інститутів може початися тільки у випадку зняття повних обмежень на проведення масових заходів.

За її словами, фестивалі під відкритим небом буде проводити простіше. Але при організації заходів в герметичних приміщеннях типу театрів, кінотеатрів і філармоній, треба думати про здоров'я громадян.

Як повідомляли Українські Новини, планується, що другий етап пом'якшення карантину, який мають намір запровадити з 22 травня, торкнеться спортивних змагань, готелів та проведення зовнішнього незалежного тестування (ЗНО).

Міністерство охорони здоров'я планує дозволити відкрити пляжі для відвідування, але з дотриманням дистанції і з медичними масками.

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