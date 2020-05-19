Дитсадки в Києві відкриються через два тижні після рішення Кабміну, - Кличко

Кабінет Міністрів має намір дозволити роботу громадського транспорту з 22 травня, а роботу дитсадків і метрополітену з 25 травня, м ер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявляє, що міській владі потрібно 10-14 днів для перевірки дитячих садків на відповідність протиепідемічним вимогам перед їх відкриттям.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24», передають Українські Новини.

"Нам потрібно буде приблизно 10 днів - 2 тижні для того, щоб перевірити всі дитячі сади і відкрити їх", - сказав Кличко.

Він зазначив, що з пом'якшенням карантинних обмежень багато громадян будуть повертатися до роботи і стає актуальним відновлення роботи дитячих садків.

Мер підкреслив, що рішення про початок роботи дитячих садків повинен прийняти Кабінет Міністрів і також надати протокол, який регламентує вимоги до дитсадкам з протиепідемічним заходам.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін має намір дозволити роботу дитсадків з 25 травня.

Тим часом, батьки мають намір пікетувати Кабмін з вимогою відкрити дитсадки.