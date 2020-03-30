В Киеве на Подоле прорвало теплосеть: автомобили едут по кипятку

В Подольской районе столицы в понедельник, 30 марта, прорвало трубопровод, в результате чего дороги затопило горячей водой. Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Щекавицкая и Межигорская.

Очевидцы также сообщают, что дороги от кинотеатра Жовтень до улицы Константиновской затопило кипятком, а в некоторых домах из-за этого отключили отопление и горячую воду.

В Киевтеплоэнерго сообщили, что прорыв должны ликвидировать во вторник, 31 марта.

Как сообщали Українські Новини, в конце февраля в Киеве из-за сильного дождя, и прорыва трубы образовался потоп возле метро "Сырец".

Также в январе масштабный прорыв магистрального трубопровода произошел на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, подтоплен торговый центр Оcean Plaza. 13 января, в столичном Торгово - развлекательном центре Ocean Plaza вечером экстренно эвакуировали людей.

А 16 января торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве возобновил работу после ликвидации последствий прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе.