Прокуратура почала розслідувати спалах коронавірусу в супермаркеті в Ужгороді

Прокуратура Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за фактом спалаху коронавірусу в одному з торговельних закладів в Ужгороді.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Справу відкрито за інформацією ЗМІ про спалах інфекції COVID-19.

Зокрема, в інформації ЗМІ говориться, що незважаючи на захворювання шести працівників даного закладу, супермаркет і далі продовжує працювати.

В рамках слідства правоохоронці, з залученням відповідних фахівців, перевіряють стан дотримання санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб у зазначеній установі, а також прийняті заходи для запобігання розповсюдження інфекції серед працівників магазину і жителів Ужгорода.

Розслідування проводитися за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу, тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.

Досудове розслідування доручено поліції.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві третій день поспіль зменшується число нових інфікованих коронавірусом.

Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що різні етапи пом'якшення карантину заплановані на 22 травня, 1 червня, 10 червня і 21 червня, коли повинні запустити авіасполучення.