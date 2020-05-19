У Києві третій день поспіль зменшується кількість нових інфікованих коронавірусом

Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась на 38 осіб. Серед них ще 8 медиків. Померло троє осіб. Про це сьогодні, 19 травня, заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірус, збільшилась на 38 осіб. Серед них - 8 медиків. За минулу добу в столиці від коронавіруса померли три людини. На сьогоднішній день в Києві вже 2359 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав Кличко.

Так, серед хворих: 23 жінки у віці від 29 до 87 років і 2 дівчинки - двох і трьох років. А також 12 чоловіків від 24 до 58 років і хлопчик, якому 9 років.

В лікарні столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужала за минулу добу 61 людина. Всього вірус подолали 285 жителів Києва", - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що різні етапи пом'якшення карантину заплановані на 22 травня, 1 червня, 10 червня і 21 червня, коли повинні запустити авіасполучення.

Тим часом планується, що другий етап пом'якшення карантину, який мають намір запровадити з 22 травня, торкнеться спортивних змагань, готелів та проведення зовнішнього незалежного тестування (ЗНО).