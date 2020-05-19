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  • В Ізраїлі створили антикоронавірусну маску, в якій можна їсти і пити
19 травня 2020, вівторок, 12:31 20
Світ 2020-05-19T14:00:03+03:00
Українські Новини
В Ізраїлі створили антикоронавірусну маску, в якій можна їсти і пити

В Ізраїлі створили антикоронавірусну маску, в якій можна їсти і пити

Елизавета Кесельман
Маска, Ізраїль, Коронавірус в Ізраїлі
Маска.. Фото: Pixabay
Маска.. Фото: Pixabay

В Ізраїлі, де раніше розробили новий метод зчитування даних з комп'ютера, винахідники створили спеціальну антикоронавірусну маску "з усіма зручностями", з якої можна їсти і пити, а також відвідувати ресторани та кафе. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, маска влаштована за принципом велосипедного гальма. Зазначається, що до масці на дроті приєднаний важіль. Під час натискання маска відкривається, оголюючи рот користувача. Таким чином можна зробити походи в ресторани менш ризикованими і стати схожим на головного героя гри Pack-Man.

Наголошується, що процес поглинання їжі може бути складним, якщо мова йде про морозиво або соусі, але з твердою їжею проблем не буде.

"Маска буде відкриватися механічно шляхом ручного управління або автоматично, коли вилка наближається до масці. Тоді ти можеш їсти, насолоджуватися, пити, а коли ти виймаєш вилку і маска закривається, ти будеш захищений від вірусу і людей, які сидять поруч з тобою" — розповів Азаф Гителис, віце-президент компанії Avtipus Patents and Inventions, яка розробила диво-маску.

Компанія вже отримала патент і планує якнайшвидше розгорнути виробництво таких масок. Вони будуть коштувати близько $3.

Як повідомляли Українські Новини, раніше WhatsApp звинуватив Ізраїль у зломі понад 1,4 тис. акаунтів високопоставлених чиновників і журналістів.

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